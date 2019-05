U ZAGORJE SE IDE KOD TITA U KUMROVEC, ALI... Da li ste čuli za Muzej neandertalaca, đakuzije sa termalnom vodom, letenje ruskim helikopterom u simulatoru...

Zagorje. Na svega nekoliko sati puta od Beograd ka Hrvatskoj krije se ovo nekada daleko poznatije mesto. Kraj u kome je Kumrovec, rodno mesto doživotnog predsednika SFR Jugoslavije Josipa Broza Tita. Međutim, ono što je godinama u drugom planu ovog prelepog kraja, koji je nadomak slovenske granice, jesu termalni izvori i dvorci koji datiraju iz 16. veka. I to nije sve, ono čemu se Zagorje može istinski pohvaliti jesu i Muzej krapinskih neandertalaca, Muzej oldtajmera, ali i ono što će svakako kod većine pokupiti simpatije - Heli centar. Ni to nije sve, u Zagorju možete videti, ali i nešto više saznati o seljačkoj buni i videti ogroman spomenik posvećen njoj i Mateji Gupcu.



Ipak, ono što je nas kao posetioce najviše oduševilo jeste gostoprimstvo domaćina. Obilazeći ova mesta retko ko je od Zagoraca prošao pored nas videvši beogradske tablice, a da nam nije prijateljski mahao. Zahvaljujući tom zaista predivnom gostoprimstvu imali smo prilike da probamo njihova fantastična vina, ali i opštepoznata tradicionalna jela poput štrukli i purice sa mlincima.

foto: Jelena Rafailović

Đakuzi u sobi



Ono što, čini se, najviše privlači pažnju turista u Zagorju jesu termalni izvori, idealni ukoliko ste ljubitelj spa i velnes odmora. Reč je o Krapinskim toplicama, koje su smeštene u dolini i koje imaju četiri termalna izvora lekovite vode. Stoga i ne čudi da se pored specijalne bolnice nalazi i jedan od najvećih vodenih centara u Hrvatskoj, odnosno vodeni park u kome su različiti tobogani, gejziri, slapovi, bazeni različitih dubina i veličina... Inače, bitno je naglasiti da je voda iz Krapinskih toplica ocenjena kao šesta najkvalitetnija termalna voda u Evropi! U pojedinim vilama u sobe su opremljene džakuzi kadama, koje se pune vodom iz termalnih izvora. Pored toga, nude i različite tretmane, a onaj koji nam je najviše odvukao pažnju jeste tretman sa zlatom. Zašto bi neko radio tretman sa zlatom?



- Zlato delotvorno deluje na kožu, podmlađuje je i ima dosta onih koji se za ne tako mnogo novca odluče baš za ovaj tretman - kaže kroz osmeh Danijela Mišković, iz jedne od glavnih vila.

foto: Jelena Rafailović

Kosti neandertalaca

Hrvatsko Zagorje je poznato i po tome što su nekada davno u pećini Vindija u Hušnjikovu kod Krapine živeli neandertalci, po kojoj su dobili naziv krapinski neandertalci. Komšije su i ovo znale da iskoriste, te su napravile Muzej krapinskih neandertalaca, koji predstavlja praljude izumrle pre oko 40.000 godina.

Kako su nam objasnili, u blizini Krapine nađene su kosti čak 24 neandertalca, što je istraživačima omogućilo da steknu bolji uvid u svakodnevni život praljudi.

Verovali ili ne, oni su znali da koriste čačkalice, prave nakit, koriste biljke u medicinske svrhe, ali su i razvili prve pogrebne rituale. U ovom muzeju predstavljen je na zanimljiv način period od nastanka Zemlje, preko dinosaurusa i majmuna, do odlaska čoveka na Mesec.

foto: Jelena Rafailović

Dvorac Veliki Tabor



Nedaleko od Desnića vremenu prkosi dvorac Veliki Tabor, koji je jedan je od najbolje sačuvanih kasnosrednjovekovnih i renesansnih utvrđenih gradova kontinentalne Hrvatske, a gradila ga je u 16. veku plemićka porodica Ratkaj. Na prvi pogled se vidi da je dvorac građen sa namerom da bude štit odbrane od Turaka. Srećom, možda zbog toga što nije napadan i rušen, opstao je do danas.

Iako je rađen za odbranu u njemu su očuvani podrumi u kojima se proizvodilo vino ali i sprave za mučenje neposlušnih kmetova.

foto: Jelena Rafailović

Tu je stolica okovana ekserima, kako su nam objasnili zajedno sa neposlušnikom pritegnutim za oštre eksere nosili su stolicu kroz raju. Bilo bi to oličenje sramote ali i neverovatna bol kažnjenika.

Kada je reč o dvorcima, posebnu pažnju privlači barokni dvorac Miljana, koji je takođe podigla porodica Ratkaj. Građen je od lomljenog kamena i opeke, a koncipiran je kao četvorokrilni objekat s unutrašnjim dvorištem, što ga zatvaraju krila nejednake širine i visine. Osim glavne zgrade, dvorac čine i gospodarske zgrade, vrtovi i perivoj. Obilazeći salone ovog prelepog dvorca može se naslutiti raskoš u kojoj su pre pet vekova plemići uživali.

foto: Jelena Rafailović

Ovde je Tito odrastao

Ako pak govorimo o Kumrovcu, on izgleda skoro isto kao i kada je Josip Broz bio dete, a Turistička organizacija Zagorje potrudila se da deo oko kuće u kojoj je odrastao pretvori u etno-selo, pa tako ko želi nešto više da sazna o vremenskom periodu u kome je on odrastao, imaće prilike da to vidi i oseti.

Pričalo je se svojevremeno da se Tito sankao u koritu u kome je inače mešen hleb, i to korito je sačuvano.

foto: Jelena Rafailović

U etno-selu je prikazano kako se nekada u Zagorju živelo i od čega, ali i kako se slavilo. U te svrhe napravljene su lutke u garderobi u kojoj smo prepoznali goste-svatove, a u jednoj od prostorija može se videti i kompletna oprema za mlade onog vremena.

- Ne mogu da kažem da nismo imali svojevremeno benefita zbog toga što smo se rodili i odrasli u istom selu u kom je i maršal Tito. Bilo je situacija i da se skoro osećamo kao on kada kažemo odakle smo - priča kroz osmeh Milan Kladnički, direktor Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, zagorska sela.

foto: Jelena Rafailović

Heli centar Toplice



Simulator

Ipak, najveći možda i najlepši doživljaj nudi jedan od najmodernijih centara - Heli centar Toplice, u kom se na simulatoru obučavaju piloti helikoptera. Koliko je realna simulacija, govori podatak da se pilotima i ove simulacije računaju kao sati provedeni u simulatoru. Simulator je identična kopija ruskih helikoptera "mi-17", urađen je tako da ni piloti, dok su u njemu, ne uočavaju razliku između pravog helikoptera i simulatora. Ovo je, kako su nam rekli u centru, jedini simulator u Evropi u kome se, osim pilota, mogu oprobati i turisti.

- Svi instrumenti koji se nalaze na helikopteru su tu - rekao je pilot u trenutku kada smo poleteli i dodao da su mape urađene tako da prikazuju realnu sliku mesta iznad koga se leti.

Nije trebalo mnogo vremena da se oseti sva ona nelagoda koju telo oseti kada nije na čvrstom tlu.

foto: Jelena Rafailović

( Kurir.rs /Jelena Rafailović )

Kurir