DANAS PRESUDA KRVAVOJ NUŠI: Dečka ubola u vrat i pobegla, on se onesvestio u pokušaju da dođe do bolnice! Ipak posle njegove smrti je uradila nešto OGAVNO! (VIDEO)

"Vozim se prema Hitnoj. Devojka me spičila u venu": Tako je tekao razgovor koji je pokojni Nikola Turek (30) iz Varaždina sredinom 2017. godine uputio Centru 112 u noći ranjavanja. Nadzorne kamere snimile su njegovu devojku Nušu Bunić kako nakon zločina krvava odlazi. Danas joj sud izriče presudu.

"Moje je ime Nikola Turek. Vozim se s Drave prema Hitnoj. Cura me spičila u vratnu venu..."



Bivša devojka Nuša Bunić (22) zabila mu je u vrat oštricu od 9,5 centimetara i presekla karotidnu arteriju i pobegla. Nikola je govorio isprekidano i teško je disao, zapravo - roptao je. Na kraju se veza prekinula.

Transkript razgovora, kaže Nikolin otac Zdravko za 24 sata, i dan danas zna poslušati kako bi barem na tren ponovo čuo sinovljev glas. Dvadesetak minuta nakon prvog poziva, Centru 112 stiže i drugi uznemirujući poziv. Javio se građanin koji je Nikolu našao u lokvi krvi. Dok je čekao da ga prespoje i slušao muziku sa automata, muškarac je besneo i glasno psovao.

"Ovako, Kumičićeva ulica, tu na kraju. Čovek leži u krvi tu pored auta dole".

"Evo samo malo, da vas spojim s Hitnom..."(nakon šest sekundi počinje muzika, a nakon 22 sekunde javlja se automatski operater)

"Spojeni ste na Centar 112 Varaždin, u toku je prosleđivanje vašeg poziva"

"O j*** vam p** m****(prolazi još nekoliko sekundi i onda se javio glas...)"

"Hitna. Izvolite."

"Kumičićeva ulica prema Dravi, čovek leži kraj auta, sav u krvi."

"Diše?"

"A diše, da".

"Otvorena su vrata, krv je po vratima, on je pored vrata".

"Poslaćemo odmah nekoga. Okrenite ga na stranu ako nije pri svesti".

"Sedi, sav u krvi. Šaljite odmah policiju" - rekao je građanin koji je pokušao da spasi nesrećnog mladića. Za to vreme Nuša Bunić je skinula gotovo svu odeću sa sebe i krvava je otrčala do obližnjeg poduzeća. Grudi je prekrila rukama. To su snimile nadzorne kamere. Tamo je rekla da ju je dečko napao, ali ne i silovao.

Nikola je ubrzo prebačen u bolnicu u kojoj je preminuo dva dana kasnije.

Presuda Nuši Bunić, poznatoj i kao "krvava Nuša", biće izrečena danas na Županijskom sudu u Varaždinu u 13 sati.

Suđenje je otpočetka zatvoreno za javnost. Devojka je policiji rekla da je bivšeg ubila u samoobrani te je protiv preminulog mladića podnela krivičnu prijavu zbog pokušaja silovanja. Ta činjenica itekako boli Nikoline roditelje koji za svog sina tvrde da je bio osećajan i blag i da ga je Nuša i ranije klevetala i optuživala za silovanje iako na njoj nije bilo vidljivih znakova silovanja, ali je i dalje htela biti s njim u vezi.

