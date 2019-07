USRED LETA NA JADRANU STRAHUJU DA ĆE PROPASTI SEZONA: Ima još na stotine slobodnih apartmana, zarada znatno manja

Potencijalni gosti u Splitu još mogu da biraju između 599 apartmana za čije bi noćenje trebalo da izdvoje od 281 kune na Brdima do 11.229 na Trsteniku.

Nekim iznajmljivačima je godina odlična, neki već počinju da razmišljaju isplati li im se iznajmljivanje.

U najgoroj situaciji su oni koji su tek započeli iznajmljivanje i još digli i kredite za to, a zatim oni koji su izašli iz svojih domova u podstanare na par meseci misleći kako će iznajmljujući dovoljno zaraditi, a kartice su provukli na mnogo rata verujući kako će sve platiti bez problema od novca gostiju.

Iako je sezona mnogima tek započela i do kraja može još svašta biti, ipak je realno za očekivati da će se na jesen na dalmatinskom tržištu (a verovatno i u većim gradovima unutrašnjosti Hrvatske) podstanarima ponuditi mnogo veći broj stanova nego što je to bilo do sada, tj. da će mnogi odustati od iznajmljivanja turistima.

Očekuje se i da će se jedan deo legalnih iznajmljivača prebaciti na nelegalno tržište naročito kada se zna da ogroman broj legalaca otvoreno tvrdi da nikada ne bi prijavilo komšiju koji iznajmljuje smeštaj "bez papira".



