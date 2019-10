JADRANKA KOSOR OŠTRO OPLELA: Kao da su se neki duhovi ponovo probudili u Hrvatskoj! Na mnogim mestima jača nacionalizam!

Kosor je pred početak konferencije visokog nivoa "EU budućnost zapadnog Balkana i ljudska prava – Govori istinu moćnima" koji se danas održava u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adil beg Zulfikarpašić upitana kako vidi integraciju zemalja zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO na šta je odgovorila kako na te procese gleda s optimizmom.

"Sigurna sam da je to jedina trajna garancija trajnog mira i prosperiteta na ovim prostorima. Mi koji živimo na ovim prostorima znamo šta to znače rat i stradanja, a najbolje znamo šta to znači mir. Mislim da ponekad to ne znamo dovoljno da cenimo", rekla je Kosor.

Dodala je da svaka država, pre svega zbog svojih građana, mora napraviti mnoge reforme i mnoge promene, a posebno u kontekstu vladavine prava. Na pitanje zbog čega proces uspostavljanja vladavine prava teče sporo u zemljama na zapadnom Balkanu, Kosor je odgovorila da joj se čini kao da smo poslednjih godina zastali.

"Govorim dakle i za Hrvatsku. Kao da su se neki duhovi ponovo probudili. Na mnogim mestima jača nacionalizam i netrpeljivost. Moje mišljenje je da to zavisi i političkim elitama koje su na vlasti. Zalažem se za političare koji su hrabri i koji gledaju 30, 40 ili 50 godina unapred i koji ne gledaju na sledeće izbore", kazala je Kosor.

Zaključila je rečima kako mostove treba graditi iako je mnogo lakše rušiti mostove.

"I dalje verujem u tu perspektivu. Hrvatska se kao članica EU treba aktivnije uključiti posebno sledeće godine kada ćemo predsedavati EU", poručila je Kosor.

Kurir.rs/Klix.ba

Foto: Printscreen: Youtube/N1

Kurir