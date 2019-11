KOLINDA NASTAVLJA SA BLAMOVIMA DOK PRIČA O JUGOSLAVIJI: Nije me Tito poslao u SAD, poslao me tata mesar koji je krvavo radio! A onda je rekla da je Broz kriv za raspad države!

Poriče kako je ikada rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina.



"Nisam rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tokom mandata, već da čvrsto verujem da može biti i da moramo raditi na tome. I kao što sam rekla, ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osete to na svojim platama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sledećem programu", kazala je.

Na pitanje kada će objaviti program kandidature, odgovorila je: "11.novembra."

U poslednje vreme je imala nekoliko izjava koje se tiču Jugoslavije, između ostalog, rekavši da je "kao devojčica živela sa druge strane Gvozdene zavese". To je aktiviralo i istoričare koji su istakli da Hrvatska, kao deo Jugoslavije, nije bila iza Gvozdene zavese.

Kolinda je odgovorila na njihove kritike kao i na opaske da je bila privilegovana budući da je otišla iz te iste Jugoslavije na školovanje u SAD.

“Naravno da ste mogli da izađete iz Jugoslavije s tim crvenim pusošem. Ali nije mene Tito poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar koji je krvavo radio da bi zaradio za to”, rekla je predsednica.

Dodala je i kako je Tito bio inteligentan čovek koji je dopustio izlaske iz države kada je video da se "cela stvar raspada".



"Počela je buncat.. Kada je to Tito dozvolio raspad? Tito je umro 1980-te, Jugoslavija se raspala 1991", "A ko je tati omogućio da krvavo radi", "Tito je bio loš predsednik, pa su ljudi u to doba decu slali na školovanje u Ameriku, kako bi videli život van zavese i okusili više vrsta jogurta.....Kolinda je dobar predsednik pa mi danas školovanu decu šaljemo u Irsku i Nemačku kako bi čistili toalete, konobarisali, slagali robu po skladištima, i širili svetom priču o hrvatskom prosperitetu", bili su samo neki od komenatra na njene opaske.

