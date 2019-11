VELIKA HRVATSKA PREVARA: Država daje povoljne kredite mladima za stanove, neki rešili da usput obogate i roditelje

Dve godine država subvencioniše kredite za mlade porodice koje prvi put kupuju stan. Korisnici takvih zajmova plaćaju državi, ili poreskim obveznicima, koji državi daju novac, do polovine rate kredita za prvih 5 godina.

Ovo je očigledno prilično dobar kredit, a neki su, prema RTL Njuzu, pronašli načine za pravnu prevaru.

Tako su neki korisnici APN kredita, odnosno subvencionisanih zajmova države, stanove ili kuće kupovali od svojih roditelja. RTL piše o najmanje 5 takvih primera, u 5 različitih gradova. Ali lako je moguće da postoji još mnogo slučajeva poput ovog.

Postoje i slučajevi kada su deca donirala svoj stan roditeljima i potom aplicirala za APN kredite.

Do sada je odobreno preko 3300 kredita, a prosečan iznos kredita je preko 66.000 evra. Prosečna plata je oko 373 evra, pa država plaća 126 evra. O kreditima se pregovara s bankama i na njima je da odluče da li neko kupuje stan od njihovih roditelja.

"Bankari obično sagledaju situaciju i provere da li je to stvarna prodaja u svakom slučaju ", kaže Martina Mataic Skugor, agent za nekretnine.

Ako kupac i prodavac imaju isto prezime i istu adresu, priča ne prolazi, ali agenti kažu: promena adrese je dovoljna da se banke prevare.

"Bankar može da vas pita da li ste u bilo kakvoj vezi sa prodavcem, ako vam kupac kaže ne, to je slučajnost, bankar neće ići toliko duboko i reći: Evo, dajte mi sad izvod iz matične knjige rođenih", kaže Mukić Skugor.

Željko Uhlir, sekretar HNS-a u Ministarstvu građevine, kaže da to nije sramota. "Bilo da je malo levo ili desno, ali mi smo bili u mogućnosti da pomognemo ljudima. Što se tiče novca koji ostaju u porodici i moraju da se vrate, ovo su zajmovi. Neko će ih morati vratiti. Društvu i državi nije nanesena šteta. Banka mu je dala kredit, on nije uzeo samo državu", kaže Željko Uhlir (HNS), državni sekretar u Ministarstvu građevine.

Upitan da li je to fer, Uhlir kaže da naravno nije. "Ako su desetorica uspela da izvuku ovu situaciju i ako ih je 10 krajnja mera turizma, svi smo zajedno uradili dobar posao. Dakle, dve do četiri hiljade ljudi je manja greška “, dodaje on. Međutim, nepoznato je koliko je takvih slučajeva.

Mnogi ekonomisti smatraju da država uopšte ne treba da subvencioniše kupovinu stanova. To je, veruju, dovelo do poskupljenja stanova. "Činjenica je da su otkad su nastali ovi podsticaji, cene stanova istovremeno porasle. To je jaka korelacija", kaže Zoran Lov, generalni direktor Lipe.

Ovo nije prvi slučaj da vara stanove u državnom vlasništvu. Bilo je mnogo slučajeva gde se POS stanovi koriste u turističke svrhe, što nikako nije namenjeno. Željko Uhlir (HNS) rekao nam je da niko nije ostao bez POS stana otkad ga je iznajmio. On je dodao da je broj državnih službenika ograničen.

„Mera je potpuno nova, postupci se preduzimaju u ANP-u, u našoj agenciji, sa potrebom da se zna da je broj državnih službenika ograničen. Ovo je novi posao koji su dobili službenici koji su do sada obavljali svoj posao. Pored posla, dobili su još jedan novi posao ", kaže Uhlir.

