HRVATIMA U BORBI PROTIV KORONE POMAŽE I JNA U "svemirskom" objektu lečiće se najteži slučajevi onolelih od virusa! VIDEO

Koliko je novca potrošeno na to, ne zna se ni najpoznatiji - podaci su nestali kada je to radila JNA, ali je u to vreme imala najsavremenije uređaje i više od 1.200 zaposlenih, od kojih su mnogi doktori školovali u inostranstvu. Na više od 100.000 kvadratnih metara JNA je smestila bolnicu koja je ranije delovala na tri lokacije u Zagrebu i zapošljavala je više ljudi u svom neviđenom komforu.

Petnaest procenata bili su vojni ljudi, a velika većina su bili civili zaposleni u JNA. Bolnica je takođe primala civilne pacijente, sredinom sedamdesetih već je bila velika većina pacijenata, a bilo ih je sve više i više nakon preseljenja u Dubravu.

Bolnica na kraju grada 1991. godine, međutim, bila je i poslednje ostrvo JNA u Hrvatskoj. Krajem 1991. godine bolnicu je preuzela nova hrvatska vlada, na čelu sa Franjom Tuđmanom, koja ju je preimenovala.

Ova, najveća bolnica u Hrvatskoj, svoj doprinos bi trebalo da da u borbi protiv virusa korone. Iako je ovaj scenario malo verovatan, ona će primiti 300 teško bolesnih pacijenata na respiratorima.

Od decembra 1991. do 1995. godine, prema veb stranici bolnice, bolnica je nekoliko puta promenila ime - kroz bolnicu Nova (1991) i opštu bolnicu u Zagrebu (1993) u kliničku bolnicu Dubrava. "Tokom nešto više od dvije decenije pridruživanja zdravstvenom sistemu, Republika Hrvatska je postepeno stekla sva obilježja evropske bolnice, na ponos svog osoblja i cijele hrvatske medicine", piše internet stranici.

KB Dubrava ima 600 bolesničkih kreveta, koji se u proseku pune do 90 posto. Svake godine se tamo leči skoro 18.000 pacijenata, navodi se na veb lokaciji bolnice, a u njenim klinikama pruža više od 1,4 miliona usluga oko 280.000 pacijenata.

Glavna zgrada bolnice ima sedam spratova. Izgradnja bolnice je trajala devet godina, od 1979. do 1988. godine. Dizajniran je i opremljen po uglesu na opšte vojne bolnice u SAD-u i drugim zemljama na Zapadu, a njegovo osoblje godinama se obučava na Zapadu.

Kurir.rs/Express.hr

