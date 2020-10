OGLASIO SE STRIC MLADIĆA KOJI JE NAPRAVIO HAOS U ZAGREBU: Danijel je bio skroz fin i pristojan dečko, nije mi se žalio ni na koga

"Mene je to prepodne nazvao kolega i rekao 'Mata je li to istina, da je tvoj nećak pucao i oduzeo sebi život?'. Ja sam čuo na vestima da se nešto dogodilo u Zagrebu, ali sam mislio da mi kolega priča za nešto što je kod nas bilo ovde. Nisam ništa shvatao, tek sam kasnije iz drugih poziva povezao Zagreb i Danijela. Žao mi je nećaka i tog mladog policajca. Nadam se da će uspeti da se oporavi", priča Mato koji živi kući u Katoličkim Čairama, nedaleko od Kutine.

"Da je divljak, pijanac, agresivan ili nešto znalo bi to selo. On to nije bio. Ne možeš to sakriti. Zato se ja i čudim još više. Da je bio neki nasilnik, hajde reći ćeš bio je takav, ali ovako, ko zna šta mu je bilo u glavi", dodaje Mato.

Danijel je bio jedan od četvoro braće Bezuka koji su bili rođeni u obližnjem Krču. Završio srednju školu, nedavno počeo da radi, a imao je još dva starija brata, od kojih je jedan posao potražio u Nemačkoj, kao i mnogi stanovnici moslavačkih krajeva.

Bezuk je živeo na području Kutine, a otac mu je vetaran Domovinskog rata, prenose hrvatski mediji pozivajući se na nezvanične informacije. Među fotografijama na njegovom Fejsbuk profilu mogla se naći i jedna s drvenim modelom puške. Na njoj mladić pozira prekrivenog lica, odeven u beli skafander.

Takođe, na ovoj društvenoj mreži Bezuk je sa Jutjuba delio i snimke pucnjave. Jedan od starih snimaka pucanja snajperom propratio je opisom: "Ala,da sam ja jedan od njih. Da Skidam SrBE".

Prema nezvaničnim informacijama, mladić se nikad nije lečio zbog nekih psihičkih problema niti je zbog toga tražio lekarsku pomoć.

