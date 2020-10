DRAMA NA SEDNICI U KARLOVCU: Odbornik stao za govornicu bez maske, evo kako su se obračunali sa njim! (VIDEO)

Naime, nakon što su se za govornicom izređali svi odbornici koji su imali pitanja, potpredsednik Veća Filip Jarnjević iz Živog zida nije dobio priliku da postavi pitanje jer nije nosio zaštitnu masku, javlja "Radio Mrežnica". Sednicu je pratio ispred Gradskog veća, ali je uspeo da se probije do govornice.

Čim je počeo da govori, krenulo je negodovanje od strane HDZ-a, na šta je Jarnjević uzvratio rekavši da se radi o HDZ-ovoj diktaturi.

Jarnević je neko vreme govorio, a onda je u jednom trenutku iz pozadine dvorane došao HDZ-ovac, gradski odbornik i predsednik županijske Sportske zajednice Želimir Feitl. On je Jarneviću pred nosom spustio mikrofon, uhvatio ga za rame i počeo da gura s govornice.

"Nemojte da me gurate, sad i fizičko nasrtanje, to su te diktatorske metode. Hoćete još i da me istučete", pitao je Jarnević.

U tom trenutku se do govornice vratio gradonačelnik Mandić pa se Feitl povukao, a Jarnević odustao od daljnjeg govora.

