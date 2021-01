HRVATSKI REŽISER: Od sada ću predavati na čistom srpskom, baš da vidim šta će se dogoditi! Objasnio zašto se odlučio na ovaj potez

Kako je objasnio, to je njegova posveta Mili Novakoviću, nekadašnjem nastavniku iz Darde, koji je, istakao je Sviličić, dobio otkaz nakon što je prosvetna inspekcija ocenila da nije kompetentan za predavača, jer predaje na srpskom, a ne hrvatskom jeziku.

"E, pa, sada ću i ja predavati na čistom srpskom", poručio je Sviličić dodajući da ga "baš zanima šta će mu se dogoditi", prenosi Jutarnji list.

"Na ADU imam sedmoro studenata, kojima ću od sledećeg semestra predavati na srpskom jeziku. Ako me neće razumeti, postoje rečnici i Google prevodilac, i sigurno će se snaći", kazao je Sviličić, a zatim, konkretnije pojasnio što je pridonelo njegovoj akciji: "Jako me iznerviralo to da je neko prijavljen, a potom i dobio otkaz jer je rekao tavanica, a ne, strop. Ako je to najveći problem u Hrvatskoj, onda Hrvatska ima problem. Odlučio sam da govorim srpski na predavanjima jer smatram kako svako ima pravo da koristi jezik koji želi. Gledajte to kao eksperiment kako bismo ustanovili razumemo li se kada govorim na hrvatskom ili srpskom".

Kaže da o tome još nije obavestio kolege na Akademiji.

Sviličić je rođen u Splitu 1971. godine, i po zanimanju je filmski reditelj i scenarista, poznat po filmovima "Oprosti za kung fu", "Armin" i "Takva su pravila".

Njegovi filmovi prikazivani su na festivalima poput Berlina i Venecije, i za njih je primio više stranih i domaćih nagrada.

Na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu radi kao profesor i predaje filmski scenario.

Podsetimo, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudio je u korist pokojnog Mile Novakovića, srednjoškolskog profesora iz Darde koji je sad već daleke 1999. dobio otkaz jer je predavao na srpskom umesto na standardnom hrvatskom jeziku.

Hrvatska je sada Novakovićevoj porodici dužna da isplati 5.000 evra odštete i 850 evra naknade za sudske troškove.

Kurir.rs/Tanjug

