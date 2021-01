ČETIRI DANA NISU OBAVESTILI PORODICU O SMRTI PACIJENTA: Kada je rodbina stigla u dubrovačku bolnicu, tek tada je usledio šok!

Porodica preminulog je u neverici zbog postupaka bolnice. Snaha preminulog rekla je da je njen tast primljen u bolnicu 2. januara zbog moždanog udara.

"Zbog situacije sa koronom posete nisu dozvoljene, znate kako je ... Moja svekrva je nekoliko puta nazvala bolnicu, ali rečeno joj je da će je neko nazvati ako bude bilo nečeg novog. Razgovarala je sa doktorom tog 11. januara tokom dana. Kada je nazvala 14. i pitala u kakvom je stanju njen suprug, lekar je pitao: "Kako to da ne znate?" Ona pita: "Šta ne znam?" Rekao joj je da je njen suprug umro 11. januara “, rekla je za portal snaja preminule.

Dodala je da im je rečeno da dođu po pokojnikove stvari, ali kako su sve saznali u četvrtak popodne, u bolnicu su stigli tek u petak, a usledio je dodatni šok. "Rečeno nam je da glavna sestra koja ima stvari radi od 8 do 3. Kada smo stigli u petak, rekla nam je da je bacila stvari", rekla je. Takođe je primetila da su otpusni list i dokumentacija napisani od 15. januara. "Nema ljudskosti. To ne radim iz bilo kog drugog razloga osim iz prostog ljudskog dostojanstva. To nije fer, nije ljudski i nije normalno ", zaključuje snaja.

Zgrožena snaja je dodala da je pisala ministru zdravlja Viliju Berošu, kao i nekim drugim mejl adresama u Ministarstvu. "Posle poziva dr Čerimagića pozvala je svekrvu i rekla kao da nam je žao, a da je lekar koji je dežurao tog dana imao puno posla“, rekla je snaja.

Direktor bolnice Marijo Bekić u komentaru na čitav ovaj slučaj odgovorio je portalu dnevik.hr da je u toku uspostavljanje Komisije za interni nadzor koja će ispitati sve okolnosti slučaja i da će o svemu imati više informacija sledeće nedelje.

"Nisam dobio pismo, ali jutros, kada sam ga video u medijima, nazvao sam porodicu i izvinio se zbog greške, izrazio saučešće i rekao da ćemo istražiti situaciju", rekao je ministar zdravlja Vili Beros za Dnevnik.hr.

Ministar je dodao da se takve stvari ne smeju dešavati. Beroš je najavio da će, sa već pokrenutim internim nadzorom, inspekcija Ministarstva zdravlja biti upućena u bolnicu.

