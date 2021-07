ORBANOV OGLAS U HRVATSKOJ: Srbiju treba primiti u EU! Zagreb momentalno poručio: Ne delimo takve stavove

U analizi oglasa "O budućnosti Evropske unije", Jutarnji list navodi da su zapadne diplomate još 2018. upozorile da Orban već duže vreme radi na čvršćem savezu istočnih članica Evropske unije sa zemljama kandidatima za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu, koje su na "užetu za šlepanje", a koje bi u Briselu zajedno zastupale dugoročni reformski plan "Evrope nacija".

Orban se, piše Jutarnji, očigledno obraća konzervativcima širom EU koji su, kao i on, skloni teorijama da Evropa ugrožavaju "liberalne snage", NGO, Soroš, LGBT zajednice i migranti.

Iako ne postoje neka tačna ujednačena pravila kako jedna vlada može da objavi svoj oglas u drugoj državi EU, to svakako nije praksa. To se događa kada jedna država promoviše turizam, neki događaj, pa i prioritete u predsedavnju Evropskom unijom. No, ovakvo direktno promovisanje političkih stavova putem plaćenih oglasa, koje je potpisao premijer, je retkost.

Iz Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske poručuju kako o budućnosti Evrope ne dele "simplificirane stavove" iz oglasa.

"Naše ideje i stremljenja u pogledu Evropske unije su poznati i teže snažnijoj uključenosti, povezanosti i sinergiji unutar evropske porodice. Hrvatska insistira na proširenju EU koje se temelji na doslednom ispunjenju kriterijuma za članstvo, sprovođenju potrebnih reformi i ostvarivanju merljivih rezultata. To važi za sve države koje žele članstvo, pa tako i za Srbiju", saopštili su iz ministarstva.

Orbanov oglas je objavljen u nekoliko država, uključujući Španiju, Dansku i Češku.

Oglasili su se i hrvatski političari pa je tako Hrvoje Zekanović porulio da je stav Hrvatskih suverenista taj da Srbija ne može u EU sve dok se ne reše pitanja nestalih, dok Srbija ne prizna da je izvršila agresiju na Hrvatsku a potom se ne reši pitanje ratne odštete.

Sličnog stava je i Domovinski pokret koji "nema načelno ništa protiv ulaska Srbije u EU jednog dana".

"Međutim, Vučićeva retorika i potezi vrlo su štetni za Hrvatsku. Ne pokazuju dobru volju. Za razliku od Mađarske, mi sa Srbijom imamo još nerešena pitanja. Tražimo da RH čvršće zastupa interese, ne samo oko nestalih osoba, nego i po pitanju pravednog odnosa prema Domovinskom ratu. To ne isključuje ni plaćanje odštete nevinim žrtvama ili zatočenicima", poručili su oni.

Jedan od osnivača građanske inicijative Narod odlučuje, ekonomista i bivši hrvatski golman Zvonimir Troskot poručio je da članstvo Srbije u EU zavisi od ispunjenja uslova koje će delom postaviti i Hrvatska.

"Uslova poput rešavanja sudbine nestalih osoba, povratka otete imovine, formiranja zajedničke komisije za utvrđivanje ratne štete, te potrebe da se Hrvatskoj preda sva dokumentacija jugoslovenskih tajnih službi vezana uz Hrvatsku i hrvatske državljane. Sumnjamo da će Plenkovićeva vlada take uslove izneti", rekao je on.

