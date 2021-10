MILANOVIĆ PONOVO BRILJIRAO STAVOM O NOŠENJU MASKI: Hrvatski predsednik ranije doveo u pitanje i vakcinaciju! VIDEO

On je najpre izjavio da proteste protiv mera očekivao. "Nisu masovni", ocenio je Milanović. Dodao je da su se u skandinavskim zemljama ljudi više vakcinisali ali nisu imali policijske mere. Milanović je opet doveo u pitanje meru obveznog nošenja maski.

"Koji je smisao nošenja maski?" rekao je Milanović. Dodao je da je velik broj ljudi vakcinisan i zapitao se zašto i oni moraju da nose maske. "Neverovatna je poslušnost ljudi onda kad možda ne bi trebali da slušaju u potpunosti", rekao je.

Rekao je i da su kovid-potvrde ograničenje prava ali kaže da su puno gore bile zabrane lani. "Te potvrde su sitnica. Ono sve od prošle godine je bilo protuustavno. To su mere gde se zadiralo u temeljne slobode. To je odlučio sabor običnom većinom i to se više nikad ne sme ponoviti", rekao je.

Podsetimo, njegova popularnost, zahvaljujući izjavama o pandemiji, nadišla granice Hrvatske i proširila se i na strane krajnje desničare i antivaksere.

Milanovića je tako citiralo evropsko izdanje portala američkog teoretičara zavere Aleksa Džounsa. U članku "'Dovoljno smo cepljeni' - hrvatski predsednik udara po kovid-histeriji, medijskoj kampanji straha" autori su pohvalili Milanovića kao političara koji je "raskinuo sa većinom svojih savremenika, izražavajući frustraciju zbog medicinskog autoritarizma i kovid-histerije koju guraju mejnstrim mediji i globalisti".

Razlog za takvo oduševljenje bila je njegova tadašnja izjava u kojoj je on rekao kako "Hrvatska neće ići na više od 50 posto.

On se suprostavio težnji da se se vakcinacijom dostigne kolektivni imunitet i izazvao EU da Hrvatsku, ograde, ako smeju.

"Neka nas onda ograde žicom, što neće uraditi.

Ipak, i pored svojih brojnih izjava kojim se daje vetar u leđa antivakserima, Milanović je pozvao ljude da se vakcinišu, da bi se izbegle ozbiljne posledice.

"Ako ste cepljeni, rešili ste svoj problem. A i moj problem. Sad mi je prijatelj javio da je u klubu gde mu je sin u Kaliforniji od njih 50 njih 16 zaraženo. A cepljeni su. Simptome nemaju. Gde je problem? Ja ne vidim problem. Vakciniši se. Ako se vakcinišeš, ozbiljne posledice praktički ne postoje", dodao je Milanović tada.

Kurir.rs/Index.hr