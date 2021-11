RAT HRVATSKOG PREDSEDNIKA I PREMIJERA SE NASTAVLJA: Sramota gde je vodio Makrona na ručak, jesu li BILE TAMO I ANIMIR DAME!?

Hrvatski predsednik Zoran Milanović sazvao je danas konferenciju za novinare na kojoj je udario po premijeru Andreju Plenkoviću i zašto on nije pozvan na svečani ručak sa francuskim predsednikom Makronom koji je bio u dvodnevnoj poseti Zagrebu, kad je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu i hrvatskoj nabavci letelica "Rafal".

"Ja sam smetao Plenkoviću, to uopšte ne uzimam za ozbiljno, nego mi je zabavno. Nije me zvao jer imam pretamno odelo. Ali ne zameram mu to. Nisam odbio ugostiti Makrona, nego je to prepušteno jer sam video koliko to Plenkoviću znači. Predsednika neke države voditi na ručak u neki hotel, meni je neprijatno. Ide se u restorane, u Tač je mogao otići, to je zajedničko mesto okupljanja i meni i njemu. Vidim ja, čovek me nije pozvao, a zvao je moju šeficu protokola. To su te uličarske fore, valjda nas je hteo posvađati", rekao je.

"Čovek je trebao doći u 16 sati, od toga se veoma brzo odustalo. Ništa ja nisam odbio", kaže.

"Obrazloženje da ja nisam pozvan jer su pozvane osobe iz javnog života. Iz vlade mogu reći da je sad noć, ali je dan", dodaje on.

"Kupio je PR od semena i roda", kaže o Plenkoviću vezano za posetu Makrona.

Milanović je kasnije tokom press konferencije ponovno rekao da je sramota da se bilo koji predsednika, a posebno predsednika Francuske, vodi na ručak u hotelski restoran.

"Elementarna pristojnost je da se ne prikazujete kao lopov. Meni je neprijatno što ga je ugostio u hotelu. Jesu bile animir dame možda dole u hotelu? Za predsednika Francuske ili Malte, svejedno", rekao je.

