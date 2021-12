LOV NA SEZONSKE RADNIKE: Ide se čak do Makedonije, deli se božićni bonus, regres, angažuju influenseri....

Pripreme za letnju sezonu već su u toku. Kako je pronalaženje kvalitetne radne snage u turističkom sektoru sve teže, ovog Božića, firme i sezoncima dele dodatke i bonuse kako bi ih privoleli da se i dogodine vrate na iste poslove, piše Dubrovački vjesnik.

Oglasi već od novembra

Poslodavci kojima je turistička sezona sada, oni na austrijskim i švajcarskim zimovalištima dobar su pokazatelj stanja na tržištu rada u Hrvatskoj za iduće leto.

Ovih dana se piše da na austrijskim skijalistima poslodavci ne mogu da nađu dovoljno radnika iako im nude plate i trostruko veće nego prethodnih godina.

Izvesno je, piše Dubrovački, da će i u Hrvatskoj tako biti na leto. Već sada je jasno da će manje problema imati veliki poslodavci koji mogu da plate, a više poteškoća manje firme, naročito ugostitelji.

U Dubrovniku se nadaju da se neće ponoviti lanjski problem kada su sezonci na proeće otišli da rade u Istru jer su se ugostiteljski objekti u Dubrovniku zbog korone otvorili kasnije, pa su se radnici tražili i usred sezone.

Na Dubrovačkom zavodu za zapošljavanje trenutno je aktivno 26 oglasa za poslove u uslužnim delatnostima - od šefa kuhinje do pomoćne radne snage u kuhinji, i još 22 za jednostavne poslove, uglavnom čišćenja, a traži se i desetak vozača.

Grupacija JLH u sledećoj turističkoj sezoni planira da otvori sve svoje dubrovačke hotele pa će i zapošljavanje biti na nivou pre pandemije - približno 450 sezonskih radnika uobičajene strukture radnih mesta - sobarice, konobare, spremačice, pomoćni kuhinjski radnici i pomoćni radnici u domaćinstvu, i u nešto manjem broju kuvari i poslastičari.

U potragu do Makedonije

Kada je u pitanju zapošljavanje, u JLH se oslanjaju na svoje stalne radnike čiji se broj nije smanjivao usprkos dve pandemijske godine. Ipak i JLH aktivno traži sezonce.

- Uz kampanje internog oglašavanja putem društvenih mreža, kandidate nastojimo da pridobijemo i putem virtuelnih sajmova poslova koje organizuju specijalizovane agencije za zapošljavanje. Već duži niz godina imamo kvalitetnu saradnju s jednom makedonskom agencijom za posredovanje u zapošljavanju, a od sledeće godine planiramo da istražimo mogućnosti saradnje i sa agencijama koje zapošljavaju radnike i s adrugih tržišta rada, navode iz firme.

Uz agencije za zapošljavanje, potraga za sezonskim radnicima preselila se i na Internet i društvene mreže, ali ni Fejsbuk vipe nije dovoljan.

Sezonce traže i influenseri

U populaciji koja za iduće leto traži sezonske poslove uglavnom su mlađi od 30 godina, pa su i neki poslodavci otišli za njima – na Instagram i TikTok.

Turistička kompanija Aminess koja upravlja hotelima na Pelješcu i Korčuli sprovodi kampanju za zapošljavanje čiji su glavni protagonisti popularni kuvar David Skoko i poznata influenserka Ella Dvornik.

Aminess je influensersku kampanju pokrenuo još početkom novembra a za sledeću sezonu traže hiljadu radnika za pozicije kuvara, pomoćnog kuvara, pica majstora, mesara, konobara, servira-pomoćnog konobara, barmena, recepcionara i sobarica.

Uz to, iz ove kompanije budućim radnicima nude i finansijsku nagradu - stimulaciju do 5000 kuna u špicu sezone, regrese ali i božićni bonus do 3000 kuna, uz osiguran smjštaj i topli obrok koji se podrazumevao još i pre pandemije, navodi Dubrovački vijesnik i na kraju postavlja pitanje: Da li će sve to bidi dovoljno?

Kurir.rs