PLENKI KAO LAKI: Poslanica prozvala hrvatskog premijera replikom iz Maratonaca! Nije dobro prošlo!

Drago mi je da citirate 'Maratonce', gledanje filmova od pre 40-ak godina, tu smešnu špicu o nervozi ne znam ko može da prođe", rekla je Plenković Glasovac, odgovarajući na tvrdnju da je "Laki malo nervozan“.

Povodom uloge zdravstvenih radnika u koronarnoj krizi i njihovog obima posla, kako je istakao Glasovac, Plenković je istakao da su dali sve od sebe, pa je njihova uloga "neverovatna u pozitivnom smislu".

On štiti one koji nisu vakcinisani i koji su vakcinisani, rade taj posao ne pitajući kakvo je radno vreme, koliko je sati, uradili su posao koji izaziva divljenje svih nas, naglasio je on.

"Moramo raditi da ih zadržimo u Hrvatskoj i to ćemo i učiniti", rekao je Plenković i pozvao sve da se još jednom vakcinišu kako bi olakšali zdravstvenim radnicima.

Renata Sabljar Dračevac (Klub socijaldemokrata) ocenila je da preko 10.000 zaraženih dnevno pokazuje da je situacija izmakla kontroli, pitajući da li je vreme da se Nacionalni štab civilne zaštite raspusti i formira novi.

S njom se nije složio ministar zdravlja Vili Beroš koji je smatrao da Stožer dobro radi svoj posao i balansira mere, te da su rezultati Hrvatske dobri.

Kurir.rs/24sata.hr