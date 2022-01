MISTERIJA NESTALOG HRVATSKOG POMORCA PETRA: Niko nije znao gde je, a onda se 30 godina kasnije pojavila osoba sa SFRJ pasošem

Petar Marčinko plovio je na brodu "Dubrovnik" dubrovačke Atlantske plovidbe kada se, kao 39-godišnjak, u aprilu 1992. godine iskrcao s broda u španskom gradu Hihonu i od tada mu se izgubio svaki trag.

Članovi porodice prijavili su njegov nestanak i duge tri decenije o njemu se nije znalo ništa.

Onda se krajem prošle godine, kao u filmu, u Ambasadi Republike Hrvatske u Madridu pojavio čovek s pasošem SFRJ, predstavio se kao Petar Marčinko i zatražio hrvatski pasoš.

foto: Printscreen/Nestali.hr

Šta je bilo dalje, ispričala je za Večernji list Adriana Biskup, portparolka PU dubrovačko-neretvanske.

– Ambasada RH u Madridu je od MUP-a RH, odnosno nadležne policijske uprave zatražila da se utvrdi identitet te osobe, da li je čovek sa jugoslovenskim pasošem zaista hrvatski državljanin. Prilikom provere njegovog identiteta utvrđeno je da se ta osoba vodi u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba još od 1992. godine. S obzirom na to da smo imali nestalu osobu, to nam je bio temelj za daljnje postupanje pa smo putem međunarodne policijske saradnje išli da utvrdimo da li je ta osoba koja se identifikovala tim pasošem bivše države uistinu naša nestala osoba. Daktiloskopskim veštačenjem identitet je potvrđen i utvrđeno je da je zaista reč o osobi za koju se i predstavlja, rekla je Biskup.

Šta je radio sve to vreme i zašto se nije javljao, policija ne zna. S obzirom na to da je imao dokument izdat još za vreme SFRJ, znači li to da Petar Marčinko 30 godina nikakav dokument nije podigao, upitali su novinari Večernjeg lista.

– Da, po svemu sudeći, ali informacije kojima Policijska uprava raspolaže nisu preopširne s obzirom na to da nije u pitanju krivično delo ili prekršaj. Utvrdili smo da je reč o osobi koju smo vodili u evidenciji nestalih i tu, što se nas tiče, priča završava. Nismo išli dalje da ispitujemo o čemu se radi, rekla je Biskup.

Nakon otkrića da je Petar Marčinko živ, policija je o svemu obavestila njegovu porodicu.

– O tome zašto se on nikome nije javio 30 godina možemo samo da nagađamo, a to je nepotrebno. Sve je ovo vrlo osetljivo, moramo misliti i na članove njegove porodice sa kojima komuniciramo. Oni su, naravno, nakon protoka tolikog vremena, šokirani, kaže Biskup.

Petar Marčinko se sve ovo vreme očigledno nikome od njih nije javljao i porodica je izgubila nadu da je još živ.

– Ovo je vrlo osetljivo za porodicu i treba da vodimo računa i o njima u ovoj situaciji, kaže Biskup.

Dodaje kako je interes medija velik, što je razumljivo zbog misterija što se s Petrom Marčinkom događalo dugih 30 godina.

Petar Marčinko u trenutku nestanka nije bio oženjen niti je imao decu. Majka mu je tad još bila živa, a najbliža rodbina bila su mu i njegova braća. Imao ih je trojicu.

Kako pišu lokalni dubrovački portali, dvojica njegove braće još su živa, ali ne žive u Hrvatskoj.

