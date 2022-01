PLENKOVIĆ PROTIV MILANOVIĆA, NOVA RUNDA Skandalozne i sramotne izjave predsednika o Ukrajini! To nije stav vlade, već njegov lični

Plenković je rekao da su Milanovićeve izjave o situaciji u Ukrajini "reputacijski štetne za Hrvatsku i sramotne" i da dovode do velikog razočaranja i snebivanja hrvatskih partnera, od SAD do članica NATO-a, članica EU i susednih zemalja.

"Kako vreme protiče, ispada da će svaki ozbiljniji ambasador biti pozvan na razgovor kako bi mu protestovali zbog ovakvih izjava. To je loše, skandalozno, to ruši reputaciju Hrvatske, u suprotnosti je s spoljnopolitičkim stavovima Hrvatske", rekao je on.

Naša pozicija po pitanju Ukrajine je poštovanje teritorijalne celovitosti Ukrajine, za deeskalaciju sukoba, smanjivanje tenzija, poručio je Plenković na sednici vlade.

"Tema da će hrvatska ili bilo koja vojska ići u Ukrajinu ne postoji i nije bila na stolu ijedne organizacije. Od zbunjivanja javnosti, skandalizovanja našeg položaja, mi se u potpuno ograđujemo kao Vlada i nemamo veze sa stavovima predsednika, te stavove je on trebalo da objasni javnosti. Vlada će nastaviti da vodi ozbiljnu, racionalnu i razumnu spoljnu politiku, koja teži tome da zastupamo hrvatske interese, ne izgovaramo rečenice koje vređaju druge", poručio je Plenković..

Hrvatski predsednik izjavio je da će povući sve vojnike iz NATO trupa kako ne bi bile uključene u sukob s Rusijom zbog Ukrajine.

"Mi nemamo nikakve veze sa ovim (sukobom). Ukoliko dođe do eskalacije, sve trupe će biti povučene", rekao je Milanović, pa dodao da postoje i drugi načini da se pomogne Ukrajini i da Ukrajina ne pripada NATO-u.

Danas se oglasio i ministar odbrane koji je rekao da Hrvatska, kao članica NATO ima svoje obaveze i nije odbacio mogućnost da ta zemlja učestvuje u sukobu u Ukrajini.

Kurir.rs