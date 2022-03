TO JE SELJAČKO PONAŠANJE, NEĆU TO DOPUSTITI! Milanović prokomentarisao preletu vojnih aviona nad Zagrebom

"Do incidenta je došlo tako da je premijer otišao na nosač aviona i tamo se lično dogovarao s nekim admiralom, koji je peti u redu zapovedanja u Francuskoj, pred načelnikom Generalštaba i pred svojim kućnim ljubimcem ministrom, i naravno da je to onda načelnik Generalštaba, koji je vojnik, odobrio", rekao je Milanović i dodao da je to "seljačko ponašanje".

"Onda su avioni preleteli u vrijeme kad je premijer imao presicu. Takve stvari neću dopuštati, a o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami", dodao je on.

"Saveznici su dobrodošli, ali ne iznad centra Zagreba. Amerikanci su se odmah javili da vide šta će", dodao je.

"Da sam ja bio na tom nosaču aviona, to se ne bi dogodilo. Premijeru to ne bi palo na pamet da uradi. On je otišao tamo s namjerom da to organizuje", rekao je Milanović.

"Kakva je to fenomenologija duha. Kad kažem da treba nabaviti PVO sisteme, onda odmahuje rukom. A svaki vikend se može ići na nosač aviona i raditi stranačke fešte, nek lete nad Remetincem", rekao je Milanović i dodao da "to treba raditi tamo gdje je opasnost najmanja. Da se ne ugrožavaju životi, građevine, ali i živci".

Pad drona

Milanović je rekao da na istragu o padu drona gleda s prezirom i čuđenjem.

"Oni laprdaju kao na Dolcu. Zašto, ja ne znam", rekao je. "Onda se javio glavni sekretar NATO-a, on o tome ništa ne zna. Plenković zna, ja znam, ja ćutim", rekao je.

"Čudi me da to komentariše šef NATO-a i negira Plenkovića. Kako bi bilo super da je Plenković ćutao i da je čekao rezultat izstrage. Ovo je specifičan događaj, to je malo komplikovanije od PCR testa", naveo je on.

"Kako to Plenković zna da je bila bomba? Jer je njuškao po istrazi. Tako njuška i po istragama DORH-a, ali o tome ne govori", rekao je. "Ja čekam nalaz. Znam da je HDZ-ovcima teško shvatiti da pravna država funkcioniše prema nekim pravilima", dodao je.

"Sto posto je došla iz Ukrajine. Ne znamo ko ju je lansirao. Za to nije potrebna istraga, to su nam javili saveznici. Ali to nam neće puno pomoći. A ostalo je stvar forenzike", rekao je hrvatski predsednik.

Kurir.rs/N1/Index.hr