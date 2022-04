BRUKA U ZAGREBU Veteran tražio devojci da mu ustupi mesto u tramvaju, pa joj udario šamar: Niko od putnika nije reagovao

Kako prenosi Index.hr, devojka je rekla da joj se u tramvaju obratio čovek koji je zatražio da mu ustane jer je on hrvatski vojnik. Odgovorila mu je da je operisala koleno i da ne može i ne sme da stoji u tramvaju.

"Rekla sam mu da ne mogu da ustanem i odmah sam pogledom potražila nekog mlađeg koga bih zamolila. Dobila sam sočnu psovku uz popratne komentare koje sam, jer sam imala slušalice, ignorisala", rekla je ona.

Devojka je dodala da se verbalno maltretiranje nastavilo uprkos njenom ignorisanju.

-"Verbalno maltretiranje se nastavilo sve dok pre izlaska nije ustao, uhvatio me za vilicu, uz iste psovke i ponovno objašnjenje da je on, eto, vojnik. Na moje pitanje da li je u redu, ali i reči da me ostavi na miru, opalio mi je šamar. Usred punog tramvaja. Usred bela dana. Usred Zagreba. Naravno, ljudi nisu reagovali, razumem strah, ali mogu da kažem da sam razočarana u sugrađane. Čovek je imao oko 185-190 centimetara i jače je građe, nisam se suprotstavila. Incident sam prijavila policiji u policijskoj stanici u Nehajskoj, za čije radnike imam isključivo reči hvale na ukazanom razumevanju", dodala je.

Devojka, čiji identitet nije otkriven, rekla je da su joj u policiji rekli da je sad sve na nadzornim kamerama. Ističe da se nada da nadzorne kamere u gradu i tramvaju rade i da će dotični ipak biti pronađen.

"Sada se pitam: gde je nestala humanost? Da li je Zagreb postao nesiguran grad? I kako se uopšte odbraniti od nasilnih ljudi kojima je očigledno mesto u bolnicama, a ne na zagrebačkim putevima? Nema opravdanja za nasilje. I ne smemo biti tihi kad se ovako nešto dogodi", rekla je ona.

Napominje kako je kasnije razmišljala o svojim prijateljicama i o njihovim ćerkama, o svim svojim bivšim učenicama.

"Na mom mestu je mogla da bude bilo koja od tih žena, devojaka, devojčica. I neko će reći, to je mali napad ili to nije uopšte napad ili 'što nisi ustala kad si videla da čovek nije normalan' Zašto? Treba li pred nasilnicima pokleknuti ili progovoriti protiv njih?", pitala je devojka.

Ona je zatim dodala da ako nekome treba lekarska pomoć, posebno nakon proživljenih trauma, treba mu je omogućiti, ali da ljude koji su opasni za okolinu ne možemo da tolerišemo kao društvo jer je juče to bila ona, a sutra može biti bilo čija ćerka, žena, majka…

Iz policije kažu da su dobili prijavu i da je u toku policijska istraga, nakon koje će biti poznate sve okolnosti pod kojima se dogodio incident.

