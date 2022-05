ČOVEKU KOJI BI ZAVRŠIO U HAGU PODIŽU SE BISTE Hrvatska je država po meri Šuška

Način je to na koji u ovom gradu, u kojem je i ulica koja nosi ime po Šušku, zahvaljuju ministru odbrane, koji je preminuo na jučerašnji dan pre 24 godine.

Sinj nije jedini, naprotiv

Sinj nije jedini koji voljom gradonačelnika Mire Bulja veliča one koji su bili na istaknutim političkim, ali i društvenim pozicijama kad je nastajala država.

Uz Šuška, to su i Franjo Tuđman, generali i spomenuti Thompson, svi oni koji simbolizuju rat početkom 1990-ih.

Ne, Sinj je tek deo mozaika, šire priče koju HDZ predvodi u celoj zemlji, a zasniva se upravo na patriotsko-ratnoj matrici iako se rat završio pre 27 godina. Bez obzira na tu matricu, ovde je sporan Gojko Šušak kao takav, bilo to s aspekta lokalne fešte u Sinju ili stava države prema Šuškovom liku i delu.

Banožić piše da patriotizam treba da se uči

A stav države je takav da danas ministar obrane Mario Banožić kaže kako je Šušak bio jedan od onih ljudi od kojih svaki patriota može da uči kako se voli i brani Hrvatska.

-Postoje ljudi koji su u prelomnim istorijskim danima preuzeli odgovornost, prepoznajući neponovljivost trenutka u stvaranju slobodne i nezavisne hrvatske države. Jedan iz reda velikana je zasigurno Gojko Šušak, navodi se u saopštenju aktuelnog ministra obrane.

-Ta snaga je od srčanih, hrabrih branitelja nošena patriotizmom, vođena jasnim naređenjima, izrasla u nezaustavljivu, pobedničku Hrvatsku vojsku! Kod ministra Šuška nije bilo kalkulacija i nije bilo odstupanja. Bio je jedan od onih od kojih svaki patriota može da uči kako se voli i brani hrvatska država! Jedan je Gojko Šušak, pobednik koji je izvršio sve svoje domaće zadatke! Hvala mu za sve, poručio je ministar Mario Banožić.

Ohrabrenje Plenkovića

Nije Banožić tu jedini. Dragan Čović, šef HDZ-a BiH, danas je na Tvieru napisao kako je Gojko Šušak ostavio nemerljiv doprinos na savremenu Hrvatsku.

Danas obilježavamo 24. godišnjicu smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška, koji je ostavio nemjerljiv doprinos na suvremenu 🇭🇷. S ponosom pamtimo njegovo ime i djelo te se, kao rođenog Širokobriježanina, prisjećamo njegove svjesnosti važnog zajedništva Hrvata u RH i #BiH. — Dragan Čović (@Dragan_Covic) May 3, 2022

Sve se to ne bi događalo da osnovno ohrabrenje za takve istupe ne dolazi od premijera Andreja Plenkovića, koji je još 2018. godine najavio podizanje spomenika Gojku Šušku u Zagrebu jer je "on svojim delovanjem i autoritetom, kao i poštovanjem koje je imao od hrvatskih branitelja, dao enorman doprinos hrvatskoj slobodi".

Sve su to zapravo tipične hadezeovske reči. I ove Plenkovićeve, kao i one Banožićeve ili Čovićeve, jedan je to drveni jezik iza kojeg ne stoji ništa osim brige za karijeru. To je fundus od 200-ak reči koje se samo razmenjuju zavisno o tome radi li se o polaganju venaca ili čestitki učenicima neke gimnazije na matematičkoj olimpijadi.

Ko je Gojko Šušak?

Ovde se vraćamo na početak teksta - bitno je to što su sve te reči pune praznih epiteta izrečene oko čoveka koji bi bio optužen za ratne zločine da je poživeo.

Rođen je 1945. u Širokom Brijegu, otac i brat nestali su mu u maju iste godine, nakon partizanskog oslobođenja Zagreba. Pre nego što je morao da ode na odsluženje vojnog roka u JNA, Šušak je 1968. emigrirao prvo u Austriju, a potom u Kanadu, u kojoj je već živeo deo njegove porodice.

Šuškovo političko delovanje u kanadskoj emigraciji bilo je prvo usmereno protiv Jugoslavije i Josipa Broza Tita, a njegova najpoznatija demonstranstka akcija dogodila se 1979. godine, kad je ispred tadašnje jugoslovenske ambasade u Otavi pokušao da postavi grob sa svinjom na kojoj je bilo napisano "TITO".

U Hrvatsku se vratio 1990. godine, a nakon demokratskih izbora postaje ministar iseljeništva. Šušak se već tada počinje profilisati u lidera tzv. hercegovačke struje u HDZ-u, koja je imala tvrde nacionalističke stavove i koketirala s ustaštvom.

Ministar koji je pucao na Borovo selo

Poznat je po tome da je lično u društvu HDZ-ovih Vice Vukojevića i Branimira Glavaša pucao na Borovo selo iz armbrusta kako bi provocirao lokalno srpsko stanovništvo. Ovde se ne radi o urbanoj legendi, nego o izjavi prvog ministra unutrašnjih poslova Josipa Boljkovca.

Njegove reči potvrdilo je i hrvatsko pravosuđe jer je Vukojević u suđenju Glavašu tužio Boljkovca za klevetu i spor - izgubio.

I u knjizi "Istina mora izaći van" Josip Boljkovac je Šuška optužio za huškačku politiku. Konkretno ga je opisao kao čoveka "tamnih obrva, još tamnijih misli i bez osmeha na licu". Bio je, piše Boljkovac, svedok i kad je jedan general Stjepanu Mesiću rekao da je Šušak naredio rušenje spomenika u Jasenovcu.

Šušak je bio i Tuđmanov čovek za Herceg-Bosnu. Kao što je pisao Index, Hrvatska Republika Herceg-Bosna je zapravo hrvatska verzija SAO Krajine, odnosno možemo reći da je to nelagalizirana Republika Srpska. Osnovali su je HDZ i HDZ iz Bosne i Hercegovine 1991. godine, a 1993. su je proglasili republikom.

Smatra se da bi sud podignuo optužnicu protiv Šuška

Zbog zločina počinjenih na području Herceg-Bosne pravomoćno su osuđeni Slobodan Praljak, koji se ubio u sudnici, bivši predsednik vlade Herceg-Bosne Jadranko Prlić i bivši ministar obrane Bruno Stojić.

Još su osuđeni načelnik uprave vojne policije HVO-a Valentin Ćorić, načelnik Glavnog stožera HVO-a Milivoj Petković, kao i Berislav Pušić, koji je bio zadužen za kontrolu u kriminalističko-istražnom odeljenju uprave vojne policije.

Upravo zbog presude ovoj šestorki, kao i činjenice i da je Haški sud politiku predvođenu Franjom Tuđmanom proglasio udruženim zločinačkim poduhvatom, smatra se da bi sud podigao optužnicu i protiv Šuška, pod čijim patronatom je bila Herceg-Bosna.

- Žalbeno veće potvrdilo je zaključke Pretresnog veća da su ključni ljudi tadašnjeg hrvatskog vođstva, uključujući predsednika Franju Tuđmana, ministra odbrane Gojka Šuška i generala Hrvatske vojske Janka Bobetka, delili kriminalni cilj etničkog čišćenja bosanskih Muslimana te su doprineli zločinačkom cilju, stoji u saopštenju Haškog suda.

