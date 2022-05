MILANOVIĆ NE POPUŠTA, STAVIĆE VETO NA ULAZAK FINSKE U NATO Hrvatski predsednik pomenuo i pretnje o kojima govori Dmitrij Medvedev

Što se tiče ulaska Finske u NATO, hrvatski predsednik Zoran Milanović tvrdi da će staviti veto. On je u Vukovaru rekao da premijer Andrej Plenković mora da se izjasni kako će se suočiti sa iznenadnim pitanjem ulaska Finske u NATO.

"Odjednom je pitanje, došlo nam je kao prolećna kiša. Niko to nije očekivao. I Hrvatska treba da se zacakli kao mali Hitlerjugend, da svi stanemo i možemo", rekao je Milanović. Ne, mi pričamo o tome, mi nismo Hitlerjugend ili Titovi pioniri, mi smo moderna zemlja koja misli svojom glavom“, rekao je predsednik.

"Ako Kipar može da stavi veto na sankcije Lukašenku dok se ne reši problem sa Turskom oko eksploatacije gasa, kako to Hrvatska ne može učiniti? Pa će to biti rešeno", rekao je on.

„Na samitu NATO-a staviću veto na poziv, ako bude na tom nivou“, rekao je Milanović.

"Tada će Vlada morati da kaže da su apsolutno i bezuslovno, dok se hrvatski problem ne reši, da te zemlje budu pozvane u NATO“, rekao je on. "Onda je to izdaja. I onda ću ja kao đavo proganjati grešnu dušu svakog poslanika koji je za ratifikaciju pre nego što se promeni izborni zakon u BiH i prekine ugnjetavanje Hrvata", rekao je on.

"Imamo jednu stranu koja je izdajnička, ljudi iz privatnih razloga plus oni me mrze. To će morati da objasne javnosti. Biće to pritisak na Hrvatsku, ovo je kupljeno", rekao je Milanović.

On se osvrnuo na izjave Medvedeva koji je rekao da će se Ukrajinci osvetiti Milanoviću.

„Nisam na strani Rusije, ne poznajem Medvedeva niti želim da se navučem na takve udice da se sada stavljam između Medvedeva i nekih ludaka u Ukrajini ili ludaka u Rusiji. Ovo nije moj svijet, ja sam na strani Hrvatske. Pokušavam da iznudim što više za hrvatski narod. Tretiraju nas kao budale, kao narod trećeg reda, sve to podržava Plenković, samo da bi se obračunali sa mnom, to je najstrašnije“, rekao je Milanović.

"Nisam mu neprijatelj ni rival. Mi smo samo druga dimenzija. On radi svoj posao, radi ga užasno, lopovski, na čelu je bande osuđene za zločin i to ne prestaje. On gazi svakog ko je ne na njihovoj strani“, rekao je Milanović.

„Udbašenkovićeve udbaške metode, on je odgajan u maniru KOS-a i vojne bolnice, su strašne. Kako da branim minimalnu čast, kako svoje tako i slavne vojskovođe komandanta?", rekao je Milanović.

„Ko je prvi započeo, ko izbegava, bojkotuje već godinu dana? Ko je nazvao Gotovinu, Čermaka pudlama? Ko kaže da sam ruski agent? Nemam veze sa Rusijom. Kada je šef Gasproma došao u Zagreb, on je dobio šupu od mene. „Ne plašim se ni Rusa ni Ukrajinaca, lako ću da pretim. Rusi igraju svoju igru, oni su agresor u ovom ratu, a mi imamo kliku na vlasti“, rekao je Milanović.

