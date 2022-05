MILANOVIĆ BRUTALAN O KUPOVINI FRANCUSKIH LOVACA: Rafali su lepi, ali beskorisni! Kao da je dete ušlo u prodavnicu slatkiša!

Milanović je više puta rekao da je protiv primanja Finske i Švedske u Severnoatlantski savez ukoliko se ne promeni izborni zakon, koji omogućava da veći broj Bošnjaka preglasa Hrvate u susednoj zemlji.

Govoreći u Varaždinu, gde je proslavljao Međunarodni praznik rada, Milanović je novinarima rekao da je Hrvatska imala "istorijsku priliku" da se bori za bosanske Hrvate, što je i "hrvatski interes, a ne mahnita želja".

"Ko bude glasao drugačije (za prijem Švedske i Finske u NATO), ja ću ga nazvati izdajnikom. A ko popije kafu sa njim ili njom, biće nazvan izdajnikom. Nema druge", rekao je Milanović.

"Da sam uspavljivački govorio kao Plenković - Udbina škola iz Kumrovca - onda me niko ne bi slušao. Ovako preuzimam na sebe teret groznog, da me ljudi mrze, gađaju me jajima, zvižde mi jer se borim. iz pravednog razloga. To je moja dužnost, ja sam predsednik i glavnokomandujući“, dodao je on.

Milanović se osvrnuo i na kupovinu 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafal od Francuske, ističući da su oni preplaćeni i beskorisni, a da se pritom Francuska nije zalagala za promenu izbornog zakona u BiH.

"Gde je francuska pomoć oko BiH? Koliko platiti, deset milijardi evra? Milijardu i po nije dovoljno?" pitao se Milanović.

On smatra da bi bilo bolje da Hrvatska kupi stotinu dronova i ojača svoju PVO, ali je rekao da je premijer Andrej Plenković lično odlučio da kupi avione koji su nepotrebni Hrvatskoj, "beskorisni" za rat, ali dobri za "pokazivanje" .

„Imamo 12 aviona sa kravatom jer je debela devojka ili debeli dečak ušao u fabriku slatkiša, gurnuo ruku u teglu džema i to mu se jako dopalo“, rekao je Milanović i napomenuo da je o kupovini Rafalea odlučila „politika, a ne vojska."

"Šta će tih 12 Rafala sa vrlo malo opreme i sa malo raketa, vidite li koliko malo aviona traje u ovom ratu ako nisu najbolji? Topli su kao što je topao burek. Tako kratki", rekao je on.

On je ocenio i da Mađarska sa deset do 12 presretača nije uspela da otkrije „leteći bojler”, odnosno dron sovjetske proizvodnje koji je u martu pao na zagrebački Jarun.

