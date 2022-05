PADAO JE GRAD VELIČINE KROMPIRA: Jako nevreme u delovima Hrvatske, izdato upozorenje VIDEO, FOTO

Štete će se tek proceniti, međutim, kako kažu meštani Zagorja, tamo gde je padalo štete na usevima su totalne, a osim useva stradali su i prozori, a prvenstveno automobili.

- Jezivo, šta je to bilo. Strava i užas. U životu to nisam video, padao je grad veličine krompira. U centru opštine su svi automobili razbijeni, to nije za popravljati, samo za menjati. Imali smo taman Opštinsko veće, svima su nam automobili razbijeni. Idem sada na teren da vidim kako je u drugim delovima Huma na Sutli, rekao je za Zagorje International načelnik Huma na Sutli Zvonko Jutriša.

Tuča je zahvatila i područje grada Varaždina, a najgore je na istoku Varaždinske županije u općini Veliki Bukovec gde su oštećeni brojni objekti.

Nevrijeme je zahvatilo i Međimursku županiju gdje je padala tuča veličine oraha, posebno praćena jakom kišom i vjetrom na području Murskog Središća

Nešto posle 17 sati šire varaždinsko područje pogodilo je snažno nevreme praćeno vetrom i gradom, javlja Aktualno.

Komadi leda povremeno su bili veličine oraha, a na kraće vreme prekrili su travnjake i ulice.

Večeras, uz jači razvoj oblaka očekuju se lokalno izraženi pljuskovi ili grmljavinsko nevreme verovatni su najpre u severozapadnim i severnim predelima, uveče i u Slavoniji.

Meteoalarm za Slavoniju i centralnu Hrvatsku izdao je narandžasto upozorenje zbog mogućih jakih grmljavinskih nevremena i vetra. Zbog mogućeg nevremena, Hrvatski Telekom obavestio je korisnike da zaštite svoju opremu.

Istočne i severoistočne delove Slovenije popodne je takođe zahvatilo jako nevreme sa obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom.

Najgore je bilo na području Prekmurja, Prlekije i Haloza. Grad je pao i u Rogaškoj Slatini. Nevreme se kreće prema Mađarskoj.

Kurir.rs