PIJU KOKTEL SMRTI, IMAJU EREKCIJU 2 SATA, A ONDA SLEDI PAKAO! Tajni turniri izdržljivosti na Jadranu! Suviše blizu BEOGRADA!

Žaleći se na glavobolju, mučninu i bol koji ukazuju na kamen u bubregu, 19-godišnjak se obratio lekaru. Međutim, dijagnostički je utvrđeno da nije u pitanju kamen, već posledica divlje vikend žurke tokom koje je sam popio tabletu sildenafila od 100 mg.

Za one koji ne znaju, to je 'topaz' ili 'pepermint', kako se često naziva plava gra pilula, koju je mladić iz imućne porodice, u naponu snage, uzeo kako bi pojačao izdržljivost na svojevrsnom 'turniru' seksualne izdržljivosti. Fizički jak, ali psihički još nezreo, odlučio je da se pokaže pred devojkom, i uzeo je jaku dozu vijagre, uveren da će ona uraditi ono što mora. I jeste, ali sa opasnim neželjenim efektima.

Priča o ovakvim zatvorenim turnirima, do čijih termina i adresa je teško doći, javna je dubrovačka tajna, ali i dokaz trenda uočenog pre nekoliko godina iz Zapadne Evrope. Bizarni konkursi zaživeli su u Zagrebu, Splitu i Rijeci, ali su uočene negativne posledice koje nisu ono najopasnije. Posebno je pitanje zašto tinejdžeri dobijaju vijagru kao strogo indikovan lek koji se svakako ne prepisuje srednjoškolcima i onima bez indikacija. Kako mladi uopšte i dolaze do nje i sličnih preparata? Internet i reklame ih informišu, pa lako nasedaju na priče o poboljšanju seksualnog života uz čuvenu plavu tabletu za samo nekoliko stotina kuna. Ali kakav je sastav preparata kupljenog na netu i ko je proizvođač? Kada ga “probaju”, mladi kupuju sildenafil u Neumu i Crnoj Gori, gde se originalna vijagra kupuje jeftinije i bez recepta. Stručnjaci ističu da je sve uočljiviji još opasniji trend: mladi sve više kombinuju vijagru sa narkoticima, posebno sintetičkim, piše Dubrovački vijesnik.

Sve je to bio povod za razgovor sa dubrovačkim urologom dr Zaimom Čustovićem koji kaže da je vijagra nastala istraživanjem lekova za kardiovaskularne bolesti visokog krvnog pritiska i angine pektoris.

“Tokom tih istraživanja slučajno je otkriveno da zbog boljeg protoka krvi u muškim genitalijama supstanca iz leka utiče na erektilnu disfunkciju. Uz pravilnu primenu propisanih doza, lek se dobro podnosi i većina muškaraca nema značajne neželjene efekte, iako su moguće glavobolje, vrtoglavice, crvenilo kože, probavne smetnje i začepljenost nosa što je slučaj kod jedan odsto pacijenata. Mogući su i ozbiljniji neželjeni efekti: srčani udar, gubitak vida i produžene i bolne erekcije duže od 2 sata kao i prijapizam, koji, iako retko, može dovesti do trajnog oštećenja penisa i gubitka seksualnog života”, rekao je on.

Dr Čustović ukazuje na brojne reklame za “čudotvorne preparate koji preko noći rešavaju poteškoće seksualnog života i leče ED“.

“Većina njih je prijavljena kao dijetetski suplement, iako propis EU jasno kaže da dijetetskim suplementima ne treba pripisivati lekovita dejstva. Analize suplemenata za koje treba izdvojiti stotine kuna pokazuju da ponekad sadrže niže procente sildenafila, što objašnjava mogući manji uticaj na seksualni život”, rekao je on.

Za primenu vijagre kod mladih dr Čustović kaže da su upravo dostupnost pornografskih filmova i eksplicitnog sadržaja, ubrzani tempo života i reklama naveli mlade ljude da konzumiraju vijagru i slične lekove, piše Dubrovački vijesnik.

“Neke zemlje primećuju zastrašujući trend upotrebe ovog leka među srednjoškolcima i adolescentima. To ne bi trebalo da im ugrozi život jer su opšteg zdravstvenog stanja, ali nije isključen srčani udar. I upitno je šta će se desiti u narednih 15 do 20 godina ako zdrava osoba koristi vijagru koja vremenom postaje zavisna i dovodi do otpora? Najveća poteškoća je gubitak dejstva leka i dolazi do brzog pada libida, impotencije i mentalnih poremećaja”, rekao je on dodao:

“Inače, vijagra se najčešće kombinuje sa kokainom, ekstazijem i drugim amfetaminima, koji su ponekad ‘kokteli smrti’. Konzumacija kokaina izaziva euforično raspoloženje i povećava seksualnu želju, ali smanjuje protok krvi u krvnim sudovima i erekciju, dok vijagra ima suprotan efekat jer širenjem krvnih sudova povećava protok u krvnim sudovima penisa. Oni koji konzumiraju kokain i vijagru su pod povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara, ubrzanog rada srca i prijapizma, a često razvijaju komu zbog serotoninskog sindroma. Ali ekstazi (MDMA) je sintetički psihostimulans kardiovaskularnog sistema koji ubrzava rad srca, povećava krvni pritisak i telesnu temperaturu. Kombinacija sa vijagrom poznata je kao ‘seksstazi’ i može da izazove veoma ozbiljne i teške neželjene efekte.

Dr Čustović navodi i primer 36-godišnjeg mornara koji je nakon iskrcavanja sa kruzera prijavio produženu i bolnu erekciju, lupanje srca, vrtoglavicu i znojenje.

“Priznao je da uz suprugu ima ljubavnicu i da sam koristi vijagru bez konsultacije sa lekarom. Međutim, konzervativno lečenje je prijavljeno na vreme, a njegova bolna erekcija je smanjena. On je, doduše uz pridržavanje saveta, nastavio da koristi vijagru. Drugi primer je čovek iz Zagreba (42), aktivni sportista koji se nedavno vratio sa putovanja. Sildenafil je koristio nekoliko godina bez lekarskog nadzora, a posledice ‘predoziranja’ bile su prijapizam, bolne erekcije i nemogućnost mokrenja. Konzervativne metode lečenja su bile neefikasne i morao je na operaciju”, rekao je dr Čustović.

