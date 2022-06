MALE HRVATE NEMA KO DA ČUVA: Haos zbog upisa u vrtić, nema mesta, cene kod privatnika otišle u nebesa!

Ovakva odbijanje stigla je ovih dana na adresu bračnog para iz Zagreba sa dvoje dece. Stariji sin (5) već ide u vrtić, a njegov mlađi brat (1) bi, kako stvari stoje, narednu godinu mogao da provede kod kuće. Sa kim? To se pitaju njegovi roditelji.

"Dobili smo odbijenicu. Danas je moja supruga zvala u vrtić i direktorka joj je objasnila da imaju decu koja su prošle godine morala da budu odbijena, da dvogodišnjaci imaju prednost pri upisu. Napisali smo žalbu i čekamo odgovor, u jesen bi trebalo da ide u jaslice kaže Siniša.

Na pitanje ko će čuvati dete dok su on i supruga na poslu, Siniša kaže da ne zna. On napominje da su kapaciteti popunjeni iu privatnim vrtićima i da nisu on i supruga jedini koji se suočavaju sa ovim problemom.

"Svi smo začuđeni, šta se desilo? Očigledno je premali kapacitet vrtića. Ali zašto onda grad nije uradio ništa da poveća kapacitete, odnosno da otvori nove vrtiće ili da objekte preuredi u gradske i angažuje vaspitače?" " Pita Siniša, dodajući da je javni poziv za zakup prostora radi proširenja kapaciteta vrtića na zvaničnom sajtu grada objavljen tek krajem aprila: „Zašto to nisu uradili pre godinu dana nego deset dana. pre upisa?", pita gorko.

Smanjeni kapaciteti gradskih vrtića nisu samo problem Grada Zagreba već i mnogih drugih gusto naseljenih mjesta u Hrvatskoj.

U međuvremenu, roditelji se snalaze najbolje što mogu, a mogućnosti su ograničene. Kao logična alternativa nameće se dadilja, koju bi roditelji mogli da angažuju na najmanje godinu dana, dok im dete ne dođe na red za upis u vrtić.

Sanja i njen suprug odlučili su upravo na to. Kako Sanja objašnjava, dadilju je počela da traži kada je njena ćerka imala osam meseci, jer se plašila da dete neće moći da upiše u jaslice. Ispostavilo se da je bila u pravu. Kako su ona i njen suprug stalno zaposleni, bila im je potrebna dadilja koja će čuvati dete osam sati dnevno uz povremeni rad vikendom.

„Prvo sam otišla da tražim dadilje preko jedne Fejsbuk grupe gde mi se javilo par dadilja, uglavnom studentica Učiteljske akademije ili logopeda. Cijene se kreću od 30 do 70 kuna po satu, ovisno o broju odrađenih sati.

