BRUKA NA ZAGREBAČKOM AERODROMU: Izbacili su nas iz aviona zajedno sa koferima, a ona rekli da su pogrešili?!

Umesto u Brindisiju, 30-godišnja Zagrepčanka i njen prijatelj godišnji odmor provode u Zagrebu nakon što su sinoć, kako tvrdi, izbačena sa leta uprkos činjenici a su im koferi ukrcani a oni imali plaćenu rezervaciju.

Avion Mata era trebalo je da poleti sa međunarodnog aerodroma "Franjo Tuđman" ali je haos nastao kada su prošli gejt i počeli sa ukrcavanjem.

Na vazdušnom mostu je nastao zastoj i putnici su obavešteni da moraju da se vrate nazad do gejta.

"Vratili su nas bez ijedne reči da bi nam tek nakon nekih sat i po čekanja rekli da će zbog tehničkih problema s vratima aviona određenom broju ljudi nažalost biti uskraćeno ukrcavanje. Rečeno je da će se odabrati putnici koji neće moći da putuju, a da će prednost imati osobe sa uplaćenim prtljagom, rezervacijama, kao i osobe koje putuju sa decom ili imaju invaliditet", ispričala je Zagrepčanka Jutarnjem listu.

Pošto su njihovi koferi već bili u avionu a imali su i rezervaciju, ona i njen prijatelj su mislili da su "ok".

Prvi problem nastaje pri drugom pokušaju ukrcavanja kada im je rečeno da njen prijatelj nije na spisku putnika koji mogu da uđu u avion, usprkos činjenici da ima rezervaciju i da putuju zajedno.

"Nakon što smo se malo raspravljali, pustila nas je oboje u avion i po drugi put smo mislili da smo prošli najgore. No, nakon što smo neko vreme sedili u avionu, stjuard je kazao kako na letu sme biti maksimalno 102 ljudi, a ne 104, koliko nas je sedilo u kabini, te da dvoje mora da napusti avion", ispričala je ona.

Tada u avion opet stižu liste sa putnicima koji smeju da pristupe letu a na kojima nema njenog prijatelja.

"Opet smo pitali kako je to moguće, da putujemo zajedno na odmor, da smo napravili zajedničku rezervaciju i sve, ali oni su insistirali da on napusti avion, a meni rekli da mogu leteti ako želim. Pa kakve su to gluposti, trebali smo ići zajedno na godišnji odmor", požalila se čitateljka Jutarnjeg.

Kako osoblje njenom prijatelju nije dopustilo da sa njima poleti, na kraju su oboje napustili avion. U međuvremenu, iz aviona je iskrcan i njihov prtljag a oni su se vratili do šaltera zrakoplova je iskrcana i njihova prtljaga, oni su se vratili na gate, a potom i na šalter gde su ih dočekali aerodromski zvaničnici.

Tek tu je, nastavlja naša Zagrepčanka, nastao apsurd.

"Naime, zaposlena aerodroma je kontaktirala avion da im kaže da su napravili grešku i da su iz aviona izbacili čoveka koji je bio na spisku, ali je avion već napuštao pistu i bilo je prekasno", ispričala je.

Par je ostao u Zagrebu a, kako navodi list, verovatno je ostao i bez novca za unapred uplaćeni smeštaj dok tek treba da vide da li će im Malta er, koji je deo Rajaner grupe, vratiti novaz za karte i platiti naknadu za pretrpljenu neprijatnost.

Kurir.rs/Jutarnji list