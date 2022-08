OBJAVLJENI TRANSKRIPTI POZIVA PREMINULOG VLADIMIRA BOLNICI: Ne dolazite još 5 dana, a za posle ćemo videti, nisam VIDOVITI MILAN

Vladimir Matijanić, novinar hrvatskog portala Indeks, preminuo je u petak u popodnevnim satima nakon što je danima bezuspešno tražio pomoć od lekara u Splitu.

Prvi put je 2. avgusta na hitnom prijemu Infektologije tražio da ga hospitalizuju, ali poslali su ga kući. Njegova životna partnerka Andrea Topić, takođe novinarka, detaljno je opisala na Fejsbuku kako su dan pre njegove smrti i na dan smrti najmanje deset puta zvali bolnicu i Hitnu pomoć te tražili da ga hospitalizuju. Navela je kako je Matijanić imao Sjogrenov sindrom i intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dve autoimune bolesti. Oboleo je i od kovida.

Topić je u objavi opisala koliko su puta zvali bolnicu i koliko puta Hitnu pomoć. Navela je i da ga Hitna nakon prvog dolaska takođe nije želela odvesti u bolnicu, a drugi put kad su došli, kad mu se stanje još pogoršalo, bilo je prekasno.

Mediji su objavili transkripte poziva koje je uputio Matijanić.

4.8. u 23:12 poziv bolnici na 021 557 111 (Centrala bolnice)

Bolnica: Dobro veče, izvolite. Matijanić: Dobro jutro. Dobro veče, izvinjavam se. Imam kovid već dva dana. I inače sam imunokompromitovani bolesnik i imam Sjogrena. I dva dana sam imao temperaturu koja je sad lagano u padu, međutim danas je počeo kašalj. Malopre sam imao jedan kašalj koji je bio gotovo s hropcem, nisam mogao da udahnem kraće vreme. I sad opet normalno dišem pa sad ne znam da li je to razlog da dođem u Hitnu ili...? B:Pa ne znam. Ajd nazovite hitni prijem Zarazne na 557 565 pa vidite šta će vam oni reći. M: 565, je l'? B: Da, da. M: Hvala. Doviđenja. B: Molim.

4.8. u 23.12 poziv na 021 557 565 (Hitna infektologija)

Bolnica: Halo? Matijanić: Halo, da li je to hitna infektivna? B: Da. M: Ma molim vas za malu pomoć. Imam kovid već dva dana i inače sam imunokompromitovani bolesnik. Od večeras mi je počeo kašalj. B: Hajde, molim vas, kad ste imunokompromitovani, nazovite našeg dežurnog lekara na 557 644. M: A koji je to? B: Doktor Carev. M: Dobro. B: Doviđenja. M: Hvala. Doviđenja.

4.8. u 23:13 razgovor s dežurnim lekarom na 021 557 644

Lekar: Halo? Matijanić: Dobar dan, jesam, dobro veče, jesam li dobio dežurnog lekara? L: Jeste. M: Ja se izvinjavam što vam smetam, uputili su me sa hitne infektivne nalaz, evo o čemu je reč. Imam kovid već dva dana, imuno sam kompromitovan, odnosno imam Sjogrena i imam sumnju na sarkoidozu i... L: Imate li terapiju za to? Polako. M: Imam, uzimam Dekortin i... L: Koliko? M: Jedan i po. L: Miligram? M: Jednu i po tabletu. L: A kolika je tableta? M: Isuse, gde je sad tableta, samo da pogledam kutiju. Počeo sam ih uzimati juče praktično. L: Niste pre toga? M: Ne, nisam zato jer... L: Onda niste imunokompromitovani. M: Jesam. L: A niste, bogami, ako ste imali samo to od terapije. M: Pet, pet miligrama. Imam Dekortin i imam onaj vitamin D, ovaj... L: Ništa. Čekajte, znači niste imunokompromitovani ako samo to uzimate, a pre toga niste uzimali nikakvu terapiju. M: Nisam uzimao jer sam imao helikobakter pa su mi preporučili… L: Oke, oke, uglavnom nemate. E, i? M: Dakle, imam kovid već dva dana i večeras je počeo kašalj i malopre sam imao jedan napad gde sam hroptao, nisam mogao udahnuti. I sad je to prošlo. L: To je dobro, to je malo neobično. Jeste inače plućni bolesnik? M: Pa ne znam. L: Jel sarkoidoza na plućima ili samo čvorovi tako? M: Pa čini mi se da jeste, mene grlo danas peklo. L: To peče svakoga ko ima kovid. Nego, imate sarkoidozu na plućima ili samo tako kao sumnja na sarkoidozu? M: Sarkoidozu na plućima sumnja. L: A rendgen? Imate šta na rendgenu? M: Bila je neka promena na rendgenu... L: Mala, nije velika, već bi čuli. M: Ne, nije. L: Dobro, okej. Razumljivo. I, dobro… M: Imao sam, pokušao sam kao iskašljati nešto. L: Dobro, pa vam je zapelo, dobro, okej. I? Što vam smeta? Što ste hteli da pitate? M: Dakle, s obzirom da imam kovid već dva dana, da sam prilično nemoćan, mislim iscrpljen. Zanima me treba li da dođem u Hitnu ili šta treba da uradim? L: Ne. M: Ne? L: Ne. Dok normalno dišete, ništa, za dva dana neće biti ništa, imunokompromitovani niste jer to nije dovoljno i da uzimate duže vremena od sedam i po miligrama Dekortina, ne gleda se kao imunokompromitovanost, pogotovo ne kad se dva dana uzima. Znači, u dva dana baš pogoršanja nema, čak ni imunokompromitovanim – a to niste, tako da ste jedno mirni pet dana. Ako za pet dana budete i dalje imali fibru i teže disali, dođite. M: Molim? Ja dišem normalno, ali... L: Znam, zato vam i govorim. M: Sad mi se dogodio ovaj ispad koji je bio dosta, dosta ružan jer sam pokušao to nešto iskašljati što mi je grgljalo u grlu. L: Pa dobro, to ste, eto, pokušali iskašljati pa se malo isprepadali, ako vidite još malo krvi unutra, bićete još više prepadnuti, ali to tako bude. Nema to veze. Znači, najbitnija stvar da vi u mirovanju dobro dišete i da fibra nije duža od pet dana. Ako tako ne bude, vi svratite. A sad nema potrebe dolaziti ranije. Nema terapije koja će vas... sprečiti vam širenje ili ne znam šta. To ne postoji. M: Fibra pada. Fibra pada preko dana. L: Pa dobro, fibra će vam biti koji dan, mislim, ne znam. Kažem vam, ako vam je manje od pet dana. Znači, ako prođe pet dana fibre 38, pet dana da je stalno 38 fibra, dođite, ili ako počnete teško disati u mirovanju. Eto. Drugo ništa. M: Okej. L: I ako budu teški bolovi i ne znam šta. Ali, zapravo, ja ne očekujem da će doći uopšte do znakova bolesti, slabosti, imati išta drugo prvih četiri, pet dana. M: A posle? L: Posle šta bude. Nisam vidoviti Milan. M: Dobro. L: A i mala možda, zbog te sumnje na sarkoidozu, možda mala šansa da će vam biti nešto lošije nego drugima, ali u pravilu niti ta terapija niti vaše bolesti ne znače da će išta biti gore nego bilo kome drugome. Jeste li se vi cepili? M: Nisam. L: E, je*iga. Jeste imali koronu? M: Nisam. L: A šta da vam kažem. To vas sprečava ne samo od zaraze ili novog virusa nego i teškog, teškog oblika bolesti. Koliko vam je godina? M: Pedeset. L: A pa nije puno, ajde. To da je došlo, da je bila delta i ono pre delte, onda bi vi već bili polako... Ne odmah, ali za pet dana bi već bili kod nas, a za omikron verovatno neće biti ništa ozbiljno. Najverovatnije. Bez obzira na sve što imate. M: Dobro. L: Hvala, doviđenja M: Eto ga! Ajte, doviđenja.

5.8. u 8 ujutru - Hitna infektologija

Bolnica: Molim? Halo? Matijanić: Dobro jutro. Jesam li dobio hitnu infektivnu? B: Da. M: Od utorka ujutru imam kovid i od juče, sinoć, noćas imam jake bolove u mišićima i zglobovima. Malaksalost ogromnu. B: E... M: Šta bi zapravo trebalo uzimati? B: Šta ste uzeli za bolove? M: Nisam još ništa. B: Pa znači ovako... Koliko imate kila? M: Pa sedamdesetak. B: Možete uzeti Lekadol. Onaj od 500, uzmite dva. M: A njih uzimam sve vreme. B: Pa onda probajte s brufenom. M: Aha. B: To vam jednostavno u sklopu bolesti je ovaj... M: Može li Neofen? B: Može, može. Od koliko imate? Od 400 biće... M: Da. B: E pa možete uzeti jedan i po. M: Dobro. B: Eto pa ćete videti. Ako vam na Neofen ne prođe, onda dođite pa ćemo videti. M: Dobro, doviđenja. B: Eto, doviđenja.

(Kurir.rs/Telegraf/Index.hr)