HRVATSKE VLASTI NAPRAVILE SU OGROMNU GREŠKU U KORIST SRBIJE Radun: Ovako su nam slučajno pomogli da ceo svet sazna za Jasenovac

Mirna politika Srbije kao da ne odgovara predsednicima Hrvatske i Crne Gore, koji svaki svoj javni nastup koriste kako bi ponizili Srbe, želeći da se oni odreknu svog identiteta i postanu njihovi sledbenici.

Na desetine tekstova objavljeno je nakon što su srpskom predsedniku zabranili da poseti Jasenovac. Ne biraju se reči: predsednika Srbije zovu „malim Putinom“, predlagali su njegovo hapšenje, pa prave i foto-montaže, na kojima je predstavljen kao nacista. Ni u Crnoj Gori stvari ne stoje bolje, pa se neretko mogu čuti izjave Mila Đukanovića vezano za Srbe koji žive u Crnoj Gori,koji su prema njegovom viđenju kako stručnjaci tumače građani drugog reda, i ne mogu na pravi način ostvarivati svoje prava.

Zbog čega Crnoj Gori i Hrvatskoj smetaju Srbi, i da li bi se pozivali na Evropsku uniju kada bi njihovi građani koji žive u Srbiji dobili takav tretman, pokušali su da odgovore gosti emisije Redakcija, jutarnjeg programa na Kurir televiziji - Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona i Branko Radun, politički analitičar.

- Takmiče se ko je veći Hrvat u takmičenju predsednika i premijera, sada kada imamo neku kohabitaciju, u napadanju Vučića i Srbije. Tako se dokazuju pred svojim biračkim telom. To je, na neki način, podilaženje tom desničarskom, ustaškom delu biračkg tela, koji gaji tradiciju NDH, posebno organizacije veterana iz ratova devedesetih (90-te) - rekao je politički analitičar Branko Radun i dodao:

- To je bila velika greška Hrvata. Oni su sebi dali autogol. Mi znamo šta je Jasenovac, i Hrvati iako sami od sebe kriju. Evropljani to nisu znali. Ali, oni time što su zabranili Vučiću da ode u Jasenovac su od toga napravili svetsku vest. Ceo svet počeo je da gugla šta je Jasenovac. Hvrati su napravili najbolju promociju toga šta je Jasenovac. Naravno da to njima nije bio cilj. - zaključio je Radun.

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, istakao je 3 proustaške struje u Hrvatskoj.

- Većinski deo biračkog tela u Hrvatskoj je proustaški nastrojen. Većinski deo medija podilazi tom biračkom telu. Imate tri ključne struje u Hrvatskoj: posebno pola proustaške stranke, miliona hrvatskih veterana, Katolička crkva - rekao je Linta.

