DEVOJČICU GRUPNO SILOVALI, A SADA JE RAZAPINJU U JAVNOSTI: Kupili su piće, razgovarali, fotografisali... A onda je usledio PAKAO!

Prema informacijama koje su organi krivičnog gonjenja do sada prikupili o slučaju silovanja maloletnice u centru Zagreba, a za koje nezvanično saznajemo, kobnog petka uveče zatekla se petnaestogodišnja devojčica u Art parku, omiljenom okupljalištu mladih u najstrožem centru grada, sa svojim 16-godišnjim prijateljem i njegovim 22-godišnjim prijateljem, prenosi Jutarnji.

Kupili su piće, razgovarali, fotografisali se na toboganu... Posle izvesnog vremena devojčica je, veoma uznemirena, pozvala sestru i zamolila je da odmah dođe po nju. Kada je sestra u pratnji drugarice stigla u park i glasno dozivala svoje ime, devojčica je izašla iz žbunja, a mlađi muškarci su potrčali za njom i pobegli. Ubrzo je pozvana policija, a drugi posetioci parka pokušali su da zaustave mladiće u bekstvu i došlo je do tuče.

Zbog sumnje da su silovali, zadržani su 16-godišnjak i 22-godišnjak i sud im je odredio pritvor. Muškarci od 30 i 31 godine osumnjičeni su za razvratne radnje i pušteni su na slobodu. Sva četvorica su izjavila da je ona, petnaestogodišnjakinja, želela sve što joj se desilo u tom žbunju.

foto: Shutterstock

- Poklonio bih se tako mladoj devojci koja se usudila da prijavi silovanje. U našoj zemlji je veoma malo prijavljenih silovanja jer se žrtva uvek ispituje pred počiniocem. Iako ima mnogo žena u sudovima, kao da su pale sa druge planete i ne shvataju koliko je silovanje strašno i da treba učiniti sve da se žrtva zaštiti - kaže Sanja Sarnavka, aktivistkinja za ljudska prava i prava žena.

- A reći da devojka od 15 godina želi da ima seks sa četiri odrasla muškarca je strašno - dodala je Sarnavka.

Na pojavu pomeranja fokusa sa počinioca na žrtvu i ispitivanje žrtve upozorava i Tanja Javorina, psiholog u karlovačkoj ženskoj grupi „Korak”. Pitanja koja se već počinju postavljati o ovom seksualnom zločinu nad petnaestogodišnjom devojčicom, kao što su zašto je pozvala sestru, zašto nije pozvala roditelje ili policiju, Javorina smatra irelevantnim.

- Ovo su situacije opasne po život i obraćamo se onima koji su nam najbliži i u koje najviše verujemo - rekla je ona i napomenula da roditelji silovane devojčice imaju veliku ulogu u tome da budu njena emotivna i praktična podrška, verujući joj i svakako predlažući joj da zatraži pomoć .

- Radi se o grupnom silovanju. Dobro je što je devojčica reagovala, što je pozvala sestru i prijavila slučaj - ističe Dunja Bonači Skenderović, konsultant za borbu protiv nasilja nad ženama. On smatra strašnim to što je sud pustio dvojicu osumnjičenih na slobodu, dok su dvojica zadržana u pritvoru. - To pokazuje da oni koji odlučuju o tome još ne shvataju koliko je silovanje strašno i kakve strašne posledice ima po žrtvu - kaže Bonači Skenderović, ukazujući na opasnost da bi muškarci na slobodi mogli da utiču na žrtvu, da joj prete ili zastrašeje da bi odustala.iz izjave.

I ovaj slučaj, kao i većina slučajeva kada žena prijavi silovanje, ponovo je prožet sumnjom u žrtvu, njenu čednost, dovedeno je u pitanje njeno prethodno ponašanje... Ni petnaestogodišnja devojčica nije pošteđena.

- Ko smo mi da to uopšte dovodimo u pitanje? I za šta je to uopšte relevantno? U psihologiji je poznato da ljudi na napad, a silovanje je takav događaj, reaguju na tri moguća načina - smrzavanjem, bekstvom ili borbom. Kako neko može da pita zašto nije vikala?! Ne znamo šta se dogodilo, da li su joj pretili, u kakvom je stanju šoka bila. Smrzavanje je najčešća reakcija, pogotovo ako je ipak bilo pretnje - objašnjava Bonači Skenderović.

- Ne treba pitati kako je i zašto reagovala. Zašto nije pozvala roditelje? Pa ko bi ih zvao? Pozvala je svoju sestru od poverenja. Uostalom, šta znamo o odnosu između nje i njenih roditelja? – ističe sagovornik

Velika je stvar što je to prijavila, kaže, i treba je ohrabriti da ide dalje. Svi naši sagovornici ističu i koliko je važno sačuvati anonimnost žrtve.

Kurir.rs