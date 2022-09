OVAJ HRVAT PRAVI NAJSKUPLJI BURGER U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI Za godinu dana je prodao samo 7 komada, a dogodine će biti duplo skuplji

Vlasnik jednog bara na Viru nudi svojim gostima burger za koji moraju da izdvoje neverovatnih 1250 kuna (oko 166 evra), a sada poručuje da će dogodine morati da poveća njegovu cenu.

Vlasnik Kraken bara Ante Bašić kaže da je svestan da su njegovi burgeri mnogima nepristupačni, ali objašnjava da je reč o vrhunskim namirnicama.

"Da, tačno je. Burger košta 1250 kuna. Ali, zbog njega sam svaki puta u minusu, jer su sastojci neverovatno skupi. Zato ću iduće sezone morati da udvostručim cenu. Koštaće 2.500 kuna (oko 330 evra)", otkrio je Bašić za Zadarski.

U burgeru se nalazi pljeskavica od dve vrste vrhunske i odležane govedine. Pecivo radi sam ugostiteljski objekat i karamelizovano je smeđim šećerom. Gran marnije umak radi se od tog vrhunskog konjaka, a u burger ulaze i guščja jetra, karamelizovani luk u crnom vinu, rikola uzgojena pomoću UV svetla u stopostotnom balsamiko sirćetu.

U burger ide i engleski sir za koji su morali da dobiju posebne dozvole kako bi ga uvezli, kao i italijanski sir koji je poznat po tome da sazreva u pećini. Osim toga, u burger ide i čeri paradajz u umaku od mandarina, a kao dekoracija ide veliki rep jastoga.

"Tako sam izračunao da me svaki burger košta 1248 kuna kad se podmire svi troškovi. Zato ću ga iduće godine prodavati po duplo većoj ceni, odnosno 2.500 kuna, jer ovako je neisplativ. Sastojci su izuzetno delikatni i neke je vrlo teško pronaći. Kako je moja porodica dugo u ugostiteljstvu, puno sam putovao i degustirao razne stvari po restoranima. Možda ovo jeste najskuplji burger u državama bivše Jugoslavije, ali nije najskuplji na svetu", rekao je Bašić.

Kaže da se u Belgiji prodaje burger optočen dijamantima i zlatnim listićima, a cena mu je 30.000 dolara.

U proteklih godinu dana prodali su sedam komada burgera, ali ugostitelj navodi kako imaju i druge mnogo povoljnije specijalitete. Nedavno su na burger došli i otac sa sinom iz Vukovara jer su videli na Internetu snimak i hteli su da ga probaju.

"Istina! Ali ovo nije jelo koje ćete jesti svake nedelje nego možda jednom u životu. Dečko će poželeti da izvede devojku na spoj na najskuplji burger u Hrvatskoj, pa će ga podeliti, jer je dovoljno zasitan da se i dvoje mogu najesti. Želja mi je da napravim posebnu priču, a oni koji ne žele toliko da plate uvek mogu da izaberu nešto iz naše ponude u cenovnom rangu od 50 do 100 kuna. Pića su od 10 do 2600 kuna, dakle, za svakog ima nešto", naveo je on.

