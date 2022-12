ANDREJ PLENKOVIĆ BRUTALNO UZVRATIO MILANOVIĆU: Ako je protiv obuke ukrajinskih vojnika, onda je jasno DA JE ZA PUTINA

Predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković je u emisiji Hrvatskog radija prokomentarisao rat u Ukrajini, navodeći da je to kršenje međunarodnog prava i svih principa međunarodnog poretka.

- Stav hrvatske Vlade je jasan od prvog dana – pomoć Ukrajini. Vlada je ponudila pomoć Ukrajini u mnogim segmentima, a bilo je za očekivati da će pomoći i u obuci ukrajinskih vojnika, rekao je on, osvrnuvši se na to da Hrvatski sabor nije prihvatio vladin predlog o ovom pitanju.

- To ne može biti problem cele Hrvatske, to je problem ova 54 predstavnika, koji se očigledno plaše, kao Grbin, Milanovića i Mozema. Mogu samo da čestitam IDS-u, socijaldemokratama, gospodinu Vrkljanu i Hasanbegoviću, rekao je on.

Ti drugi nisu omogućili Hrvatskoj da bude deo Zapada, kaže, da bude uz naše saveznike i da bude solidarna sa Ukrajinom.

foto: EPA / Stéphanie Lecocq

- Nisu oni osramotili Hrvatsku, nisu osramotili Sabor, oni su osramotili sebe. To ću im govoriti stalno. Dok su živi to ću im govoriti. Jer je to nenormalna odluka, koja nikako nije u nacionalnom interesu, dodao je.

Plenković je naglasio kako su cene energenata porasle zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Na pitanje komunikaciji s predsednikom oko obuke ukrajinskih vojnika, rekao je da je "nije video veći nonsens od priče o ranijoj komunikaciji s Milanovićem".

- On 10 meseci ima skroz drugu političku liniju. Juče je, nakon što se vratio iz Čilea, rekao da je protiv participacije Hrvatske u misiji pomoći Ukrajini. Mi smo doneli svoj stav, pitali ga, on je odgovorio nekim saopštenjem, totalno izmišljena priča. Da bi juče rekao da je protiv. Ovo nije svađa, mi smo za nešto što je dobro i korisno za Hrvatsku, on je protiv. Ako je protiv toga, onda je jasno da je za Putina. Svi diplomati ovde znaju ko je ko - rekao je Plenković.

(Kurir.rs/Jutarnji list)