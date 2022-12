OVO JE DEDA MRAZ KOJI JE BRUTALNO PRETUČEN U SLAVONSKOM BRODU: Pesnice zbog bombona i kondoma na Badnji dan!

Policija u Slavonskom brodu i dalje rasvetljava okolnosti koje su dovele do brutalnog premlaćivanja na ulici Kristijana Ereiza, koji je bio obučen kao Deda Maraz. Snimak brutalnog premlaćivanja obišao je region i sve skandalizovao, a posebno kad se saznalo da je jedan od nekoliko uhapšenih aktera pripadnik Hrvatske vojske.

Kristijan Ereiz zadobio je teže povrede, koje pošto su mu sanirane, pušten je na kućno lečenje, a o ovom slučaju progovorio je njegov otac za HRT.

" Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače, kaže Zlatko Ereiz iz Slavonskog Broda za HRT.

Njegov sin Kristijan koji je brutalno pretučen na Badnje veče kaže:

"Žao mi je za sve što se desilo i ne znam više što bih više rekao. Ne bih hteo da se ponovi. Stvarno se ne osećam najbolje i to je to, dodaje Kristijan Ereiz.

Direktor opšte bolnice "Dr Josip Benčević" iz Slavonskog Broda, Boris Račkovski, kaže da se povređeni mladić žalio na povrede lica, pa je poslat na odeljenje uho-grlo-nos, gde je utvrđeno da mu je od udarca pukla leva bubna opna, što je okarakterisano kao teška telesna povreda.

Kristijanov otac Zlatko navodi da su glavni krivac za ovu tuču bomboni i kondomi.

"Iz uljudnosti je devojkama delio bombone, a mladićima kondome, kao šala, kaže Zlatko.

"Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neću više to da radim i neće se to ponoviti", dodao je Kristijan.

Policija u Slavonskom brodu saopštila je da je u toku kriminalistička istraga nad nekoliko osoba, ali da je fokus na dvadeset i četvorogodišnjem vojniku, koji je priveden zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede.

Ministarstvo odbrane Hrvatske zbog toga što je aktivni vojnik učestvovao u tuči se oglasilo saopštenjem koje je navelo da to ministarstvo i Generalštab očekuju i od Vojne policije preduzimanje zakonom propisanih mera kako bi se rasvetlile sve činjenice o ovoj tuči.

HRT piše da ovom vojniku to nije prvi put da učestvuje u tuči i da je pre nekoliko godina disciplinski odgovarao zbog nanošenja telesnih povreda i pretnji smrću. Zbog toga nije bio izbačen iz vojske, nego je kasnije čak napredovao i primao nagrade.

Takođe porodica Ereiz inače ne živi u Slavnomskom Brodu, nego je iz Nemačke stigla za Božić u taj grad.

"Mi nemamo kontakt, ne želimo ha osuđivati, imamo pravo i sud, koji će odraditi svoj posao. Srećan vam Božić, kratko je za HRT prokomentarisao Kristija Ereiz koji je brutalno pretučen.

