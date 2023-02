POZNATI HRVATSKI VODITELJ NESTAO BEZ TRAGA: Traje potraga za Jaranom iz Noćne more! NIKO GA NIJE VIDEO DANIMA

Vlado Matijević, poznatiji po svom nadimku Jaran, lik iz emisije "Noćna mora" Željka Malnara, nestao je 7. februara u Zagrebu.

Matijević se udaljio s adrese u Zagrebu, u ulici Sveti Duh.

U slučaju da posedujete informacije o nestanku, obavestite najbližu policijsku stanicu ili nazovete na broj 192, saopšteno je.

Noćna mora Željka Malnara ili "Nightmare Stage by Željko Malnar" bio je noćni tokšou zagrebačke televizijske stanice OTV (do 2005. godine), a zatim Z1 Televizije (od 2005. godine).

Autor i voditelj Željko Malnar, inače od ranije poznati svetski putnik, kolumnista i putopisac, počeo je s emitovanjem Noćne more 3. oktobra 1992. godine. Emisija se prikazivala svake subote uživo od 22:00 do jutarnjih sati (ponekad čak 6:00 ili 8:00). Emitovanje Noćne More službeno je završilo 26. juna 2010. godine. Vremenom je emisija zbog svoje jedinstvene originalnosti i rušenja tabua stekla kultni status i veliku gledanost.

Malnar je preminuo 2013. godine.

Kurir.rs/Novosti/Index