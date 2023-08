BOGATI STRANCI DOŽIVELI ŠOK NA JAHTI U HRVATSKOJ: Pogledajte kako kapetan brutalno prekida di-džej nastup! ZVUČNIK LETEO U MORE

Australijska muzičarka Kalisto doživela je neprijatnost tokom nastupa na jednom brodu u Hrvatskoj.

Na snimku koji je objavila na svom profilu na društvenim mrežama vidi se muškarac za koga tvrdi da je kapetan broda kako iznenada uzima zvučnik i baca ga preko palube u Jadransko more.

Devojka je dodala da je iznajmljivanje jahte skupo plaćeno.

- Hrvatski prvak u bacanju kugle iskaljuje bes na zvučniku - napisala je Kalisto koja je inače poznati di-džej.

Snimak je uznemirio korisnike na društvenim mrežama.

- Je li to uradio zato što ste postavili zvučnik blizu kormila - upitao je jedan korisnik.

Kalisto je odgovorila da nisu jer ih je kapetan lično stavio na to mesto i dodala da su prisutni pokušali da smire situaciju.

foto: Instagram/kallisto_music

- To se dogodilo prvog dana i zbog toga što je muzika bila preglasna dok je kapetan hteo da se koncentriše. To je jednostavan slučaj nedostatka komunikacije i njegove pretpostavke da smo divlje životinje za zabavu što je dovelo do njegovog besa. Kapetan je zamenio zvučnik i trebalo je neko vreme da se stvari izglade, ali na kraju nas je celo iskustvo spojilo na vrlo poseban način. Bolje smo razumeli kulture jedni drugih i mogli smo da im pokažemo našu veliku strast prema muzici i koliko nam znači. Na kraju smo se osećali kao velika porodica. Kapetan i posada su neverovatni ljudi neverovatno velikog srca i nismo mogli dovoljno da im se zahvalimo na neverovatnom iskustvu koje su nam pružili - dodala je Kalisto.

