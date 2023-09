TAMARA USLED INTIMNOG ODNOSA REKLA PARTNERU NEŠTO JEZIVO Šok u Zagrebu: Preplašeni čovek odmah pozvao policiju, ona potom OSUĐENA

Žena iz Zagreba po imenu Tamara proglašena je krivom i osuđena zbog psihičkog nasilja prema svom partneru sa kojim je imala intimne odnose, piše Danica.hr.

Prema presudi, ona je 30. jula ove godine oko 14 sati u porodičnoj kući u Zagrebu “u vidno alkoholisanom stanju počinila psihičko nasilje u porodici”.

“Obratila mu se rečima: ‘Zaklaću te nožem, nećeš videti svetlo dana, j**** ti mater, policija me neće zaustaviti jer će me opet pustiti'! To je kod istog prouzrokovalo povredu dostojanstva, uznemirenosti i straha. Dakle, počinila je psihičko nasilje nad svojim partnerom u intimnom odnosu”, navodi se presudi prekršanjog suda.

Kako pišu hrvatski mediji, zlostavljani muškarac je odmah pozvao policiju koja je uhapsila Tamaru i ona je provela dva dana u pritvoru. Ovih dana osuđena je na kaznu od 260 evra od koje se odbija 80 evra s obzirom na to da je bila pritvorena.

Presuda je odmah postala pravosnažna jer su se policija i Tamara odrekli prava na žalbu, piše Danica.hr.

Kurir.rs/Danica.hr