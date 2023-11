'DOŠLE SU MI U STAN NA PIĆE, MUKA MI JE KAD SE SETIM...' Stariji Zagrepčanin umire od sramote zbog onog što su mu uradile dve žene

Neverovatna priča stiže iz Zagreba - dve žene optužene su da su posetile starijeg gospodina, pile u njegovom stanu, jedna je trebalo i da prespava, da bi gospodin sutradan shvatio da su mu ukrale novac i odličje Reda Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića. Radi se o odlikovanju koje je 1996. dodeljivao tadašnji predsednik Franjo Tuđman za posebne zasluge u preduzetništvu.

Piće i fotografiranje

Prema nedavno podignutoj optužnici, jedna od gospođa se s muškarcem dopisivala od 2020. godine. Sreli su se samo jedanput, a ona tvrdi da nije bilo nikakvog ljubavnog odnosa između njih. Međutim, jedne januarske subote prošle godine gospođa s prijateljicom dolazi u muškarčev stan. Ostale su nekoliko sati, ponudio ih je pićem, fotografisali se s njegovim umetninama, a plan je bio, navodi optužnica, da se jedna od njih vrati i prespava kod njega, ali nije došla. Ujutro mu je, stoji u optužnici, poslala poruku s izvinjenjem što nije došla, ali tad ju je gospodin nazvao i pitao ko mu je ukrao novac iz novčanika. Kasnije je shvatio da novac nije jedina stvar koja nedostaje.

Optužnica dalje opisuje kako je gospođa s kojom se dopisivao početkom januara predložila da se vide jer je htela da se slika pored njegovih umetnina. Otišao je na bankomat, podigao 4.000 kuna i stavio novac u novčanik. U popodnevnim satima prijateljice su došle u stan i zadržale se nekoliko sati. Sutradan, kad je muškarac hteo da ide s prijateljem na kafu, shvatio je da mu iz torbice, koja je bila obešena na radijatoru, nedostaje 3.200 kuna. Uveren je da su mu novac ukrale prijateljice jer, kako kategorički tvrdi, tad niko u stanu nije boravio osim njih. Uskoro je shvatio da je ostao bez odlikovanja Reda Danice Hrvatske koje se nalazilo u vitrini. Sve je prijavio policiji, pregledane su fotografije na kojima se nalaze prijateljice, kao i snimci nadzornih kamera pred ulaznim vratima. Obe su ušle u stan oko 17 sati, a izašle oko 20.30. Muškarac je uveren da je jedna bila s njim u društvu i zabavljala ga, dok se druga nesmetano kretala po stanu. Obe žene negiraju krađu. Ona koja se dopisivala s muškarcem kaže da je sve vreme bila u dnevnom boravku, dok druga tvrdi da nije ni videla torbicu. Kako kaže, sama je odlazila u kuhinju po piće, ali ne bez njegovog dopuštenja. Tužilaštvo za obe traži pet meseci uslovno zatvora.

Ilustracija foto: Shutterstock

Dopisivali su se

Hrvatski portal 24sata razgovarao je sa oštećenim muškarcem.

- Za mene je to mučna priča. Iz ličnih razloga sam se dvoumio i kolebao da li bih uopšte trebalo sve prijaviti policiji. Odlučio sam to da uradim na nagovor prijatelja. Policiji sam predao materijale koje sam imao, među njima i njihove fotografije snimljene u stanu, koje su mi poslale - kaže gospodin.

Opisao je i što se događalo tog dana.

- Jedna od njih, ona s kojom sam se dopisivao, nazvala me nekoliko dana nakon Božića. Rekla je da je u gradu i da bi s prijateljicom došla na kafu. Nisam bio kod kuće i predložila je da dođu za nekoliko dana. Nazvala me opet 8. januara i rekla da prolaze kroz moju ulicu. Loše mi je kad se opet setim toga. Dopisivali smo se ranije neko vreme. Nekoliko dana bismo slali jedno drugom poruke, a zatim se ne bismo čuli mesecima. S njenom prijateljicom, koju nisam ni poznavao do tada, nisam imao kontakta - pojašnjava gospodin.

Bez odličja i potvrde

- Posetile su me 8. januara, a sledećeg dana sam shvatio da sam opljačkan. Dan ranije sam podigao 4.000 kuna jer je trebalo da platim najam garaže. Hteo sam da odem s prijateljem na kafu, pogledao sam novčanik i video da nema novca. Nestalo je 3.200 kuna. U prvi mah nisam ni video da nema odličja. Ono je bilo u ormaru, u jednom etuiju. Nisu uzeli samo orden, nego i pisanu potvrdu. I nju su izvukli iz drugog etuija - kaže nam sagovornik.

Dodaje kako mu je odličje naposletku vraćeno.

- Obratio sam se kancelariji predsednika, pojasnio sve i poslao potvrdu policijske uprave o nestanku odličja. Nakon nekoliko dana dostavom su mi vraćeni medalja i potvrda - ispričao je za 24sata.

Kurir.rs/24sata.hr