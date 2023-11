LJUDSKO BEŠČAŠĆE: Žena krade tegle sa cvećem sa groba dečaka u Međimurju, majka došla posle toga i zanemela (VIDEO)

Ljudsko beščašće ponekad zaista prelazi sve granice, a to je na svojoj koži itekako osetila i Mihaela Dragun iz međimurskog mesta Domašinec.

Hrvatska radio-televizija (HRT) je krajem septembra objavio da je nepoznata ženska osoba krala tegle sa cvećem sa groba njenog sina, koji je preminuo od aplastične anemije sa samo 12 godina.

- U ovome grobu već tri godine počiva 12-godišnji Petar Bedić Marić. Majka Mihaela svakodnevno dolazi do sinovljevog poslednjeg počivališta. U poslednje vreme do groba tri puta je svratila i još uvek nepoznata žena. Kada dođe, odnese sve tegle sa cvećem. To je pokazao i snimak kamere koju je na groblju postavila opština Domašinec. - Vidljivo je sa snimke videonadzora, beli automobil prolazi kraj bočnog prolaza na groblje i žena ulazi na groblje - govori MihaelaDragun.

foto: TikTok/hrt

I to usred bela dana. Ako u blizini Petrova groba vidi ljude, ta žena strpljivo pričeka iza borova. - Kad te osobe odlaze, žena dolazi do groba mog sina, tu sa strane sagne se, uzme teglu i odlazi - kaže majka.

foto: TikTok/hrt

To je grmlje potom pregledala i Petrova majka i doživela novi šok. Jer tamo je videla ostavljene biljke kojoj ženi s fotografije očigledno nisu bile po volji. Ali, tegle su joj se dopale, jer ih je odnela. - Da, nažalost i to je to meni najstrašnije.. ako je nekome toliko stalo do tegli - govori Mihaela Dragun.

Krađe su prijavljene policiji koja je pregledala snimke. - Jasno je da se radi o istom počiniocu, odnosno počiniteljki. Radimo u dva smera. Cilj nam je da identifikujemo počiniteljku i preduzmemo zajedno s opštinom mjere da sprečimo ponavljanje tih krivičnih dela - rekao je tada za HRT Zdravko Kolarić, načelnik Policijske postaje Prelog.

(Kurir.rs/HRT)