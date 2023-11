UŽAS Radnik poznate hrvatske firme odveo ženu na livadu, izvadio nož i silovao je: "Skini se ili ću te iseći!"

U kaznu zatvora biti će mu uračunato vreme koje je proveo do sad iza rešetaka od avgusta prošle godine, a mora nadoknaditi i 500 evra sudskih troškova i 200 evra paušala. Pravomoćnost presude će, s obzirom na visinu kazne, dočekati u pritvoru.

Prema optužnici, njegov prvi prestup datira od oktobra 2021. u jednom mestu u severozapadnoj Hrvatskoj gde je u blizini autobuske stanice čekao oštećenu, inače bivšu zaposlenu jednog pozorišta. Naredio joj je da sedne u auto te ju je, čim je sela na suvozačevo mesto, udarao po glavi. Vređao ju je i govorio da će zapamtiti ko je on i odvezao ju je na jednu livadu gde je izašao iz vozila i naredio joj da izađe. Udarao ju je pritom rukama po glavi, a iz prtljažnika je izvadio nož preteći da će joj razrezati polni organ. Naterao ju je potom da se skine i zatim je u autu silovao. Ona ga je kroz suze preklinjala da je pusti. S razmakom od devet meseci, u leto 2022, pak, optuženi je žrtvi zapretio nožem u stanu u kojem je boravio. Pretio joj je ponovno rezanjem polnog organa, naterao ju opet da se skine i počeo je slikati telefonom. Na sve to je, prema optužnici, osumnjičeni izvadio pištolj i dao joj do znanja da ima osam metaka i da će prvo nju ubiti.

Ali, agonija po prestravljenu ženu ni tad nije stala pa se odlučila obratiti za pomoć policiji jer joj je poslao i preteći SMS "Kad tad zapamtit ćeš, biće ti gore nego onaj dan. Zapamti da ću te mlatiti da ćeš sr*t i p***t pod sobom (...) jedan dan ćeš naići bilo s kim bila, znaj da ćeš biti potrgana... Idi i ne vraćaj se".

Optuženi muškarac negira krivicu te se u najmanju ruku prezentirao kao žrtvin dobročinitelj, donator... Ispričao je okolnosti poznanstva sa oštećenom i njenim suprugom koje je započelo još 2016. kad im je došao kući kako bi mu njen suprug nešto popravio.

- Za popravak jedne stvari sam joj dao 200 kuna, a ona mi je tom prilikom tražila još 200 i rekla da o tome ne govorim njenom mužu. Novac sam joj dao, pa ga još u nekoliko navrata nastavio da pozajmljujem jer im je finansijska situacija bila loša, suprug joj nije radio nego je znao da zarađuje povremeno na crno i u tom periodu su praktički bili gladni. Ukupno sam joj dao oko 60.000 kuna, a ona je uvek govorila da ne spominjem to njenom mužu. Novac mi nije vratila iako je u više navrata obećavala da hoće, a u nekoliko me navrata tražila i da je vozim na određene lokacije. Svi polni odnosi koje smo imali nisu bili protivno njezinoj volji, a kako sam joj redovno davao novac ispadalo je da sam joj na neki način plaćao za seks. I sve je to tako trajalo do kraja 2021. kad sam joj nastavio nositi sokove na posao. Pa i bureke i cigarete. Jer bilo mi ju je žao iako više nismo ljubovali – rekao je u svoju odbranu optuženi muškarac.

Vezano za drugi gnusni incident u stanu koji mu se stavlja na teret, otkrio je da je toga dana ona došla s još jednom osobom u njegov stan opet da traži novac jer joj je trebalo 1200 kuna za registraciju auta i da su se zadržali 45 minuta. Sama je krenula, ustvrdio je dalje, rukom u ormarić za koji je znala da drži novac, a u istom je videla pištolj za kojeg on navodi da je bio plastični i da joj je to kazao.

Osumnjičeni ne poriče da je oštećenoj poslao neprimereni SMS, a pravda ga tvrdnjom da mu ona ništa od pozajmljenog novca nije vratila. Na pitanje što je mislio pod delom poslate poruke "Biće ti gore nego onaj dan", kazao je da je pritom mislio na dan kada oštećena nije imala što za jesti.

- Smatram da je ona mene prijavila kako ju suprug, nakon što je zaključio iz poruka koje je pronašao da samo bili u vezi, ne bi maltretirao. Inače, lani mi je tražila čak 5000 kuna kako bi otišla u posetu majci koja je bila na samrti. I dao sam joj, kao i mesec pre toga isto toliki iznos – zaključio je osumnjičeni kojem sudsko vijeće, s obzirom na osuđujuću presudu uz obligatorni zatvor, a na temelju provedenih dokaza, nije poverovalo.

