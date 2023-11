NIKO NIJE HTEO DA STANE I POMOGNE: Detalji saobraćajke kod Dugog Sela, prolazili pored zaglavljenih u smrskanom kombiju (VIDEO)

Mislili smo da je potres. Odmah smo istrčali napolje. Dvoje u smrskanom kombiju bilo je bez svesti.

Ovako priča Mladen koji je prvi pritekao u pomoć zaglavljenima u kombiju nakon sudara koji se dogodio u ponedeljka ujutru kod Dugog Sela.

Šest osoba povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su se sudarili kamion koji je prevozio kukuruz i kombi.

- To vam je grunulo poput bombe - dodao je Mladen.

Prizori s mesta nesreće bili su strašni. Kombi nije imao prednji deo, a delovi su bili razbacani svuda po polju.

Mladen navodi da je čuo zapomaganje čim je prišao kombiju.

- Bio je mrkli mrak. Na glavu sam stavio lampu i odjurio da pomognem. Najgore je što su bili zarobljeni, a drugi vozači nisu hteli da stanu. Tek je jedan dečko stao i došao da mi pomogne. Bilo je prestrašno. Dvojica su bila pri svesti dok druga dvojica u kombiju nisu. U kamionu su bila dvojica. Vozač kamion je izašao rasečene glave - rekao je Mladen i dodao da su brzo stigle četiri ekipe hitne pomoći i vatrogasci.

Oglasio se komandant vatrogasne opštine Rugvica Mario Popović.

- Dobili smo jutros dojavu o saobraćajnoj nesreći na koju smo izašli sa sedam vatrogasaca. Videli smo da se radi o saobraćajnoj nesreći kamionskog tegljača i putničkog kombi vozila u kome su se ljudi zaglavili. Uz timove Hitne medicinske pomoći adekvatno smo ih zbrinuli i izvukli iz vozila te su prevezeni na dalju hospitalizaciju. Usled udarca došlo je do velikog oštećenja na putničkom vozilu pošto se radi o sudaru s kamionom, što je i normalno u takvim situacijama i uslovima, ali smo uspeli da isečemo delove vozila i izvučemo povređene. Dosta je bilo hladno noćas, verovatno je došlo do proklizavanja, ali to će ustanoviti policijski službenici. Sve osobe su bile pri svesti - rekao je Popović.

(Kurir.rs/Z.Ko/24sata)