UŽAS U HRVATSKOJ Otac godinama zlostavljao kćerku, istraga otkrila jezive detalje

Otac (45) je ćerku (17) silovao od njene šeste godine života, a ta agonija unutar četiri zida sobe u njihovom domu u jednom mestu u centralnoj Hrvatskoj trajala je sve do avgusta, kada je muškarac završio u istražnom zatvoru. Istraga je otkrila strahote od kojih se ledi krv u žilama.

Od 2013. do skoro, na štetu ćerke koja danas ima 17 godina i potpuno uništenu psihu, počinio je 341 gnusno krivično delo polnog zlostavljanja i iskorišćavanja deteta, među kojima su bludne radnje i silovanja i povreda detetovih prava. Žrtva je kroz razgovore u nizu institucija opisivala proživljene patnje i bol do granica izdržljivosti, a optuženi muškarac se od prvog do poslednjeg trenutka branio ćutanjem.

Jedan Županijski sud detaljno je analizirao sve dokaze te nepravosnažno osudio optuženog muškarca na 23 godine zatvora.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Kao olakšavajuće okolnosti sud mu je uzeo u obzir njegovu neosuđivanost, dok mu je otežavajuća činjenica da je dela činio tokom dužeg razdoblja na štetu vlastitog deteta i pritom pokazao veliku količinu kriminalne volje.

Ona se oca bojala jer je pretio da će, ako ikome kaže šta joj radi, ubiti i nju i sebe, ali i da će majci pokazati njene crteže likova u e*otskim pozama.

Uz sve to ograničavao joj je komunikaciju s prijateljima, branio odlazak kod ginekologa i terao je da obilazi kuće propovedajući veru.

Otkriveno je i da je prekinuo detetovo lečenje u jednoj instituciji, ali i da je u noćnim satima u njihovom domu insistirao da radi veš mašina kako bi se bukom prikrilo zlostavljanje.

Kod žrtvine majke je, pak, izostao traumatizujući afekt incestuozne situacije jer ona tvrdi da ništa nije znala, ali i da je suprug, koji inače ima problema s alkoholom, lukav.

(Kurir.rs/Jutarnji/Telegraf/Preneo: A.N.)