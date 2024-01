KOLINDA BILA KOD HALILA I "SJAJNO SE PROVELA": Svi se pitaju ko je ARAPSKI BIZNISMEN koji je ugostio bivšu hrvatsku predsednicu

Kolinda Grabar-Kitarović (55), bivša predsednica Hrvatske, pohvalila se fotografijama sa putovanja u Marakeš na kojem ju je ugostio marokanski prijatelj.

Hrvatski sajt 24 sata navodi su se, nakon što je objavila sliku s njim na društvenim mrežama, mnogi zapitali ko je taj markantni muškarac.

Taj medij saznaje da se radi o El Halilu Binebineu, Kolindinom jako dobrom prijatelju, inače biznismenu i trijatloncu.

- Zajedno su članovi Savetodavnog veća Visokog predstavnika za savez civilizacija UN (High Level Advisory Council to the High Representative for the United Nations Alliance of Civilisations). Bili su zajedno na sastanku u Marakešu. On je poslovan čovek, kolege su i jako dobri prijatelji - saznaje 24 sata iz izvora bliskih GraKitarović.

Podseća se da je ona juče objavila nekoliko fotografija, a mnogi su pohvalili njezin modni stil. U prvom planu je svileni kombinezon brenda Valentino koji vrijedi 7.500 eura. U ružičastoj boji je i remen istog brenda koji je gotovo 500 eura.

- Ugodan i plodonosan početak nove godine u predivnom Maroku, "Kraljevini zalaska sunca", kako na arapskom glasi njegovo ime. Tri nedelje napornog rada, ali i opuštajućih trenutaka u Marakešu i surovoj lepoti Atlasa. Hvala dragom prijatelju Halilu na gostoprimstvu - napisala je Kolinda uz objavu na Fejsbuku.

foto: Printscreen/Facebook

Navodi se da ovo Kolindi nije prvi put da boravi u Maroku koji je i pre posećivala zbog poslovnih sastanaka.

foto: Printscreen/Facebook

Sa Halilom se družila u Marakešu i 2022, uoči Svetskog prvenstva u fudbalu.

- Održan sastanak Savetodavnog veća na visokom nivou u Marakešu kako bi se raspravljalo o važnosti Saveza civilizacija Ujedinjenih naroda (UNAOC) i njegovoj ulozi u promenjivom geopolitičkom okruženju. S mojim dragim kolegama: Miguel Anhel Moratinos, Amre Musa, Benita Ferero-Valdner, Marija Fernanda Espinosa , El Halil Binebine, Jehuda Lankri, Džefri Saks i Hose Luis Rodrigez Zapatero. Sjajno sam se provela u Kazablanci i upoznala mnoge ljubitelje fudbal, radujem se što ću vas videti u Kataru! #UNAOC #Maroko” - napisala je tada na engleskom jeziku Grabar-Kitarović.

foto: Printscreen/Facebook

Uz zvanične fotografije sa radnog sastanka Kolinda je objavila i fotografije načinjene tokom slobodnog vremena.

Ona je posetila lokalnu džamiju ogrnuta tradicionalnom maramom, a objavila je i fotografiju iz Riks kafea poznatog iz filma "Kazablanka".

(Kurir.rs/24sata.hr/Preneo: N. V.)