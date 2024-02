MUŠKARAC U HRVATSKOJ SNIMIO NEVEROVATAN PRIZOR: "Prvo sam pomislio da nešto pluta u moru, da je to vepar ili šakal, ALI ONDA..."

"Sa kopna, odmah ispod novog graničnog prelaza na Bistrini s barkom sam krenuo da proverim školjke u moru prema Pelješcu. Kratko po isplovljavanju, u daljini sam uočio pokrete na morskoj površini. Prvo sam pomislio da nešto pluta, a kad sam se uverio da se to nešto kreće, zaključio sam da bi to mogla biti divlja svinja jer te životinje često preplivaju s kopna na Pelješac ili neki od Elafitskih ostrva. No, kako sam se približavao, shvatio sam da to nisu ni vepar niti šakal nego - medved!"

Ispričao je to školjkar Josip Bazdan iz Dubrovačkog primorja, prisetivši se događaja s kraja prošle godine u Malostonskom zalivu. Ostao je tad dovoljno priseban da medveda - plivača snimi mobilnim:

"Inače, ni sam ne bih verovao šta sam i koga sam vidio! Teško bih poverovao i nekom drugom da mi je to pričao. Barkom sam se približio medu i uverio se kako je reč o odrasloj životinji. Meda se najverovatnije vraćao iz posete Pelješcu, ali je već bio preplivao skoro polovinu zaliva. No, verovatno uznemiren mojom blizinom, u jednom trenutku je odlučio da promeni smer plivanja pa je zastao i okrenuo se natrag prema Pelješcu! Doplivao je do obale, stresao vodu s krzna i nestao u šiblju ispod obalnog šumarka."

Nakon nedavne noćne fotografije vuka, video-snimak medveda-plivača još je jedan dokaz kako se, u begu od sve češćih hajki i u potrazi za hranom, divlje životinje sve više spuštaju do mora i dolaze do poluostrva Pelješca, gde nikad pre nisu uočene.

Srećom po Pelješčane, miroljubive su i još nije zabeležen ni jedan jedini napad na ljude ili bliski susret slične vrste. No, štete na vinogradima i ostalim poljoprivrednim nasadima beleže se skoro svakog dana.

