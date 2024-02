ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ: Slab potres pogodio okolinu Siska (FOTO)

🔔#Earthquake (#potres) M1.4 occurred 13 km W of #Sisak (#Croatia) 5 min ago (local time 03:19:41). More info at: 📱https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐https://t.co/vIO8ICHQsY 🖥https://t.co/wyPVlqYfyT pic.twitter.com/JE06gHoFAm