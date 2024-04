ŠEF SPLITSKE POLICIJE IZNENADA PODNEO OSTAVKU, PA IZNEO NEVEROVATNO PRIZNANJE:"Moj sin je učestvovao..."

Splitsko-dalmatinska policija poslala je jutros medijima saopštenje u kojem dosadašnji načelnik te policijske uprave Slobodan Marendić podnosi ostavku.

Marendić u saopštenju navodi da je jedan od njegove trojice sinova u noći sa petka na subotu učestvovao u premlaćivanju muškarca kod splitskog noćnog kluba. Žrtva premlaćivanja se u splitskoj bolnici bori za život.

Saopštenje prenosimo u celosti.

"U povređivanju mladića učestvovao je i jedan od mojih sinova"

"Poštovani,

ovim putem želim da vas obavestim da sam podneo neopozivu ostavku na mesto načelnika PU splitsko-dalmatinske. U noći sa petka na subotu dogodio se sukob između više osoba u kojem je jedan mladić teško povređen, a o čemu je policijska uprava juče obavestila javnost.

S obzirom na to da je u povređivanju mladića učestvovao i jedan od mojih sinova, sprovođenje kriminalističkog istraživanja preuzeli su policijski službenici druge policijske uprave kako bi sve bilo istraženo maksimalno profesionalno, poštujući načelo institucionalne nezavisnosti.

"Privatna situacija u kojoj sam se našao kao otac nespojiva je s mojom profesionalnom ulogom načelnika policije"

Iako ne postoji nikakav propust u smislu rukovođenja policijskom upravom niti sam se lično ogrešio o zakon, smatram da je privatna situacija u kojoj sam se našao kao otac, nespojiva s mojom profesionalnom ulogom načelnika policijske uprave.

Verujem da je jedino ispravno da se trajno izuzmem od obavljanja rukovodećih funkcija unutar MUP-a. Pored svih napora za očuvanje sigurnosti, pored programa prevencije koje organizujemo i sprovodimo nemam moralno pravo da ostanem na čelu ove policijske uprave.

Stoga sam s današnjim danom podneo neopozivu ostavku na mesto načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Izrazio žaljenje porodici pretučenog mladića

Zahvaljujem svim radnicima, kolegama i nadređenima na saradnji i korektnosti prethodnih godina i siguran sam da će razumeti moju odluku.

Porodici povređenog mladića izražavam žaljenje zbog ovakvog događaja i nadam se pre svega što skorijem ozdravljenju njihovog sina", poručio je Marendić.

Pre šest godina dao ostavku jer mu je pijani sin slupao službeni auto pa ga vratili na funkciju

Marendić je, inače, jednom već podnosio ostavku zbog sina, a ne zna se radi li se o istom sinu ili ne. Naime, 2018. godine sin mu je pijan slupao službeni auto.

Sin načelnika splitsko-dalmatinske policije Slobodana Marendića u 3 sata ujutro 16. oktobra 2018. slupao je službeni MUP-ov auto. 19-godišnji Marendić mlađi službeni je Ford Fokus, koji je njegov tata dobio na korišćenje, slupao u ogradu mosta na splitskim Bačvicama. Izmereno mu je 1,70 promila alkohola u krvi. Marendićev sin nije mogao legalno da sedne za volan službenog policijskog auta.

"Sin mi se osetio sposoban i hrabar, umesto da je otišao da legne kao što sam mislio, uzeo je ključ, otišao po devojku i to se dogodilo. Udario je u most na Bačvicama. Srećom nikoga nije udario niti povredio, a i sam je prošao bez povreda. On me nazvao odmah nakon nesreće i rekao mi što se dogodilo. Na vozilu su razbijena desna suvozačeva vrata i volan je okrenut. Ima štete, ali ne znamo još kolika je", opisao je tada ovako činjenicu da mu je sin uzeo službeni auto i pijan ga slupao.

Marendić je par dana nakon nesreće pod pritiskom javnosti dao ostavku. Sin na kraju uopšte nije krivično odgovarao, nego ga je Opštinsko državno tužilaštvo kao mlađeg punoletnika poštedelo te je mu je samo određen rad za opšte dobro.

2021. godine Marendić je vraćen za šefa splitsko-dalmatinske policije.

Marendić je, inače, i 2014. kažnjen je za tešku povredu službene dužnosti. Kažnjen je baš zbog korišćenja službenog automobila u privatne svrhe.

