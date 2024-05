ŠPIJUN RADIO U NAJVEĆOJ TAJNOSTI U HRVATSKOJ I BiH, A ONDA JE USKOK-u DAO ŠOKANTNE INFORMACIJE: "Dete je upola cene"

Zahvaljući specijalnom špijunu, odnosno privatnom licu koje je uz nalog istražnog sudije delovao kao prikriveni istražitelj, policija i USKOK su u junu prošle godine uhapsili grupu krijumčara ilegalnih migranata koji su u nepunih godinu dana iz BiH preko Hrvatske u zemlje zapadne Evrope prebacili najmanje 138 migranata.

Špijun je čitavo to razdoblje glumio člana krijumčarske organizacije, odnosno bio veza između glavnog organizatora, inače bivšeg turskog vojnika koji privremeno boravi u Republici Hrvatskoj, Ozana D. (40), i ostalih članova grupe, a čitavo to vreme je policiji i USKOK-u podnosio izveštaje o radu grupe.

Nakon što je u decembru prošle godine protiv sedmorice osumnjičenih USKOK podigao optužnicu, pale su i prve nagodbe, pa je jedan od Ozanovih navodnih saradnika temeljem sporazuma na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 14 meseci zatvora.

Sam Ozan D. je nakon što je nekoliko meseci proveo u istražnom zatvoru, u novembru prošle godine pušten na slobodu uz kauciju od 40.000 evra, pa će mu se ukoliko se i sam ne nagodi, te ukoliko optužnica protiv njega bude potvrđena, suditi na zagrebačkom Županijskom sudu.

Prema optužnici Ozan D. je zajedno sa svojim poznanicima od aqvgusta 2022. do juna 2023. iz BiH u Hrvatsku, a zatim dalje prema zapadu, prebacivao migrante, naplaćujući im 1.500,00 evra do 4.500,00 evra po odrasloj osobi, i po pola od tih iznosa za dete. USKOK ga tereti da je u tih godinu dana lično zaradio 169.350 evra a kako je to USKOK rekontsruisao, vodiči bi iz BiH migrante preveli preko hrvatske granice u grupama, koristeći se poljskim putevima na području Ličko-senjske i karlovačke Županije.

Nakon prelaska na granici vodiči bi ih doveli na dogovorena mesta gde bi ih kombijima preuzimala druga grupa krijumčara koja bi ih vodila do Zagreba, najčešće u blizinu autobuske stanice gde bi ih pak preuzimala treća grupa i vozila dalje prema Sloveniji. Ozan D. je pak u svojoj odbrani porekao kako bi on bio nekakav organizator ali je priznao kako je zaista učestvovao u prebacivanju migranata iz BiH u Hrvatsku nakon što mu je to predložio jedan prijatelj, takođe Turčin, koji živi u BiH.

"Mi bi migrante samo preuzeli na granici i doveli do Zagreba pa ih predali dalje. Moji prijatelji iz BiH bi mi mobilnim prosledili lokacije gde treba da dođemo po migrante, a ja bih to dalje prosleđivao vozačima koji su išli po njih.", ispričao je Ozan D., ali međutim je utvrdio kako bi on po migrnatu dobio samo 200 evra, dok se za decu nije plaćalo.

"Novac bi mi bio isplaćen bez obzira na to hoće li transport migranata uspeti ili će ih hrvatska policija zaustaviti.", rekao je.

Međutim u njegovom mobilnom nakon hapšenja policija je pronašla glasovne poruke u kojima Ozan D. jasno govori da je iznos za prevoz do Francuske puno veći od 200 evra.

"Brate za tebe četiri, dete pola, iskreno inače prebacujem za 4500... po osobi 4500, dete pola cene", rekao je u jednoj od poruka koje sada USKOK protiv njega korsiti kao dokaz.

