ČIŽOV: Rusija priznaje ustavno ime Severne Makedonije

"Rusija tokom procesa glasanja i ratifikacije o Prespanskom sporazumu često izražavala neslaganje sa načinom na koji je taj proces vođen, ali danas Moskva priznaje novo ustavno ime Severne Makedonije", rekao je Čižov juče agenciji MIA.

14 июня Постоянный представитель России при ЕС Посол Владимир Чижов был принят Председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Обсуждался широкий круг вопросов отношений Россия-ЕС и международной повестки дня. pic.twitter.com/AgQl1ZJqv4 — RussianMissionEU (@RusMission_EU) June 14, 2019

On je dodao i da Rusija nije protiv procesa proširenja EU, sve dok to ne ugrožava odnose EU i Rusije ili odnose Rusije i zemalja kandidata za članstvo. S druge strane, rekao je on, Rusija je otvoreno protiv proširenja NATO alijanse.

Kako je rekao, odnosi Rusije i EU trenutno nisu na najboljem nivou, uprkos značajne ekonomske i trgovinske saradnje.

"EU je prvi trgovinski partner Rusiji, dok je Rusija četvrti EU", rekao je Čižov.

«Россия готова сотрудничать со всеми политическими силами в ЕС и за его пределами, которые выступают за нормализацию наших отношений и их поступательное развитие", - заявил Постпред России при ЕС Владимир #Чижов в интервью @ZhannaNemtsova на @dw_russian ➡ https://t.co/KLV28nwgnu pic.twitter.com/7iahJoNKW8 — RussianMissionEU (@RusMission_EU) June 16, 2019

On je dodao i da postoji razočarenje zbog odnosa EU i Rusije, kao i da je trenutno "ova složena, ali impresivna arhitektura saradnje zamrznuta". Moskva se nada da će novi sastav Parlamenta EU, a zatim i Evropske komisije, nakon nedavno održanih izbora, omogućiti obema stranama obnovu dijaloga, rekao je Čižov i zaključio da su brojne zemlje članice EU želele taj dijalog.

