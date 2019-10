BLEF ZAEVA: Puna mu usta ostavke a ne da fotelju ni za živu glavu!

On nezvaničnim najavama kovertirane ostavke želi da se izvuče iz situacije u kojoj se našao zbog toga što Evropska unija nije započela pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom. On je ranije najavljivao pad vlade ako ne započne proces pristupanja u EU.



Makedonski mediji objavili su različite informacije, što unosi dodatnu zabunu o tome da li je došlo do pada vlade kod naših južnih suseda. Sloboden pečat se pita da li je ostavka Zaeva definitivna odluka ili spekulacija, dok opozicioni Večer prenosi da su u toku konsultacije među političkim liderima u zemlji na najvišem nivou.

Istovremeno Žurnal izveštava da čak i da je istinita vest da je Zaev podneo ostavku, neće doći do pada vlade i neće biti vanrednih parlamentarnih izbora u zemlji jer će funkciju premijera preuzeti Oliver Spasovski, ministar unutrašnjih poslova. On bi trebalo da ostane na čelu vlade do kraja mandata ili do kraja sledeće godine.



Vest da je Zaev podneo ostavku objavila je italijanska Ansa pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu. Navodno je Zaev bio rezigniran što njegova zemlja ni u trećem pokušaju u poslednjih 16 meseci nije dobila zeleno svetlo za otpočinjanje pregovora sa EU.

Uoči početka samita koji je završen u Briselu Zaev je upozorio lidere EU da će njegova vlada "biti mrtva" ukoliko Brisel ne donese odluku o početku pregovora o pristupanju Severne Makedonije EU:



"Ako lideri članica EU u četvrtak ili petak donesu negativnu odluku za početak pregovora, ili je još jednom odlože, naša vlada će biti mrtva" rekao je Zaev u Beču.

MAKRON PRESUDIO



Severnoj Makedoniji je iz Brisela bio obećan početak pregovora ukoliko podrži promenu ustava i imena države. Zvanično Skoplje je svoj deo posla obavilo, ali nagrade nije bilo. Iako je većina zemalja članica EU bila za otvaranje pristupnih pregovora, Francuska s predsednikom Emanuelom Makronom na čelu blokirala je odluku, koja mora da bude usvojena jednoglasno. Zvanični Pariz je insistirao na reformi čitavog procesa pristupanja Uniji pre otvaranja novih pregovora.

Kurir

Foto: BETA Dragan Gojic

Kurir