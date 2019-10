ZAEV ŠOKIRAN MAKRONOVOM IDEJOM! Ne dolazi u obzir strateško partnerstvo sa EU, jedina opcija je punopravno članstvo!

"Nećemo prihvatiti drugu debatu, kao na primer za strateško partnerstvo, a ne za članstvo. Za našu zemlju ne postoji druga alternativa osim punopravnog članstva u EU", rekao je sinoć Zaev u intervjuu Televiziji Alsat M.

On je tako odgovorio na pitanje kako kometariše razmišljanja predsednika Francuske Emanuela Makrona da bi nekim zemljama kandidatima za članstvo u EU moglo da se ponudi strateško partnerstvo.

"Zašto nije prihvatljiva ideja predsednika Makrona? Mi ćemo proći sigurno sedam do osam godina u pregovorima po poglavljima. To znači da ćemo postati punopravna članica EU pošto se reformišemo i iznutra, a tome će pomoći pristupni proces i zatvaranje poglavlja", rekao je premijer Severne Makedonije. On je dodao da veruje da će Makron to prihvatiti i da će poslati ohrabrujući signal da proces evrointegracija njegova zemlja treba da započne kako je dogovarano.

"Taj signal ne treba meni. To će biti signal za naš narod. Da zadržimo i da održavamo motivaciju. Tu motivaciju moramo da zadržimo i zbog podrške 27 zemalja članica EU koje su imale kristalno jasan stav da smo zaslužili otvaranje pregovaračkog procesa", rekao je Zaev intervjuu emisiji "360 stepeni".

Povodom informacije da postoji inicijativa Italije da pitanje Severne Makedonije vrati na dnevni red EU već u novembru na Savetu za opšte poslove, Zaev je rekao da je dobio poziv italijanskog premijera Djuzepea Kontea da se sastanu 29. oktobra i razgovaraju o toj inicijativi koju su, kako je naveo, podržali i drugi premijeri.

