SEVERNA MAKEDONIJA: Skoro 40 odsto povećan broj smrtnih slučajeva od kovida

Kako se navodi u sedmičnom izveštaju o situaciji sa kovidom, u periodu od 24. do 31. januara prijavljeno je 148 smrtnih slučajeva, što je 38,3 odsto više nego u sedmici koja je prethodila.

Najviše preminulih od korona virusa je bilo starije od 60 godina, a registrovano je i 12 umrlih u starosnoj grupi od 50 do 59 godina, dvoje od 40 do 49 godina i dvoje od 20 do 29 godina. Prema izveštajima iz makedonskih bolnica, trenutno je hosptalizovana 671 osoba (povećanje od 22 odsto) od kojih je 390 pacijenta na "kiseoničkoj podršci" (povećanje od 14,4 odsto), a 31 na mehaničkoj ventilaciji (14,8 odsto više).

U poslednjoj sedmici je urađeno 38.518 testova na korona virus, što je smanjenje od dva odsto, od kojih je 11.916 bilo pozitivno i tu je zabeleženo povećanje od od 2,7 odsto.

Procenat pozitivnih na kovid se kretao od 22,5 odsto do 35,8 odsto, odnosno prosečno 30,3 odsto, navodi se u sedmičnom izveštaju Instituta za javno zdravlje (iph.mk).

U Severnoj Makedoniji od korona virusa je, zaključno sa 30. januarom, umrlo 8.409 osoba, registrovan je 268.901 zaraženi, a aktivnih slučajeva ima 13.628.

Kurir.rs/Beta